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Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы

29 февраля 2020, 15:31

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Вратарь: Гедрюс Арлаускис («ЧФР»);

Защитники: Гаэль Клиши, Мартин Шкртел (оба – «Истанбул Башакшехир»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Мэтью Догерти («Вулверхэмптон»);

Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Пицци («Бенфика»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эдин Вишча («Истанбул Башакшехир»);

Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт»), Хонатан Кальери («Эспаньол»).

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Источник: Официальный твиттер УЕФА
Лига Европы ЧФР Клуж Истанбул Башакшехир Олимпиакос Вулверхэмптон Айнтрахт Бенфика Манчестер Юнайтед Эспаньол Шкртел Мартин Клиши Гаэль Арлаускис Гедрюс Пицци Доэрти Мэтт Вишча Эдин Фред Костич Филип Силва Андре Кальери Хонатан Сиссе Папе
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