Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы

УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Вратарь: Гедрюс Арлаускис («ЧФР»);
Защитники: Гаэль Клиши, Мартин Шкртел (оба – «Истанбул Башакшехир»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Мэтью Догерти («Вулверхэмптон»);
Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Пицци («Бенфика»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эдин Вишча («Истанбул Башакшехир»);
Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт»), Хонатан Кальери («Эспаньол»).
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Источник: Официальный твиттер УЕФА