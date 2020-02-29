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    Шкртел, Фред и Андре Силва – в команде недели Лиги Европы

    УЕФА опубликовала символическую сборную по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.

    Вратарь: Гедрюс Арлаускис («ЧФР»);

    Защитники: Гаэль Клиши, Мартин Шкртел (оба – «Истанбул Башакшехир»), Папе Абу Сиссе («Олимпиакос»), Мэтью Догерти («Вулверхэмптон»);

    Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Пицци («Бенфика»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Эдин Вишча («Истанбул Башакшехир»);

    Нападающие: Андре Силва («Айнтрахт»), Хонатан Кальери («Эспаньол»).

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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