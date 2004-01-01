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Экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершил карьеру в 37 лет

Словацкий футболист Мартин Шкртел закончил профессиональную карьеру.

37-летний защитник, выступающий за «Спартак» из Трнавы, проведет свой последний матч 21 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10

    sfsdg 39 минут назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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    Рейтинг: +1194

    Узб@гоеный 1 час назад

    Добрую память оставил Мартин в Зените и Петербурге.

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    Рейтинг: +15266

    ilichkadr 1 час назад

    Мартин был отличным защитником. Жаль, что так мало поиграл за Зенит.

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