Экс-защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Шкртел завершил карьеру в 37 лет

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Словацкий футболист Мартин Шкртел закончил профессиональную карьеру.
37-летний защитник, выступающий за «Спартак» из Трнавы, проведет свой последний матч 21 мая.
- Шкртел с 2004 по 2007 год выступал за «Зенит».
- Также он играл за «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Истанбул».
- За сборную Словакии игрок провел 104 матча и забил 6 голов. Участвовал на ЧМ-2010 и Евро-2016.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?