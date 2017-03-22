Гамшик четвертый раз подряд стал лучшим футболистом Словакии, Мак – третий

Полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик был назван лучшим игроком страны в 2016 году, сообщает Teraz Sport. Данную награду он выиграл в четвeртый раз подряд и в шестой – за всю карьеру. 29-летний футболист получил специальный кубок на торжественной церемонии. Стоит отметить, что вторым стал защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел (четырежды побеждал в этой номинации), а третьим – полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

Лучшим тренером года в Словакии в четвертый раз кряду признан главный тренер первой национальной сборной Ян Козак, а приз имени Петера Дубовского, вручаемый лучшему молодому игроку, выиграл 22-летний полузащитник «Сампдории» Милан Шкриньяр.