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    Гамшик четвертый раз подряд стал лучшим футболистом Словакии, Мак – третий

    Полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик был назван лучшим игроком страны в 2016 году, сообщает Teraz Sport. Данную награду он выиграл в четвeртый раз подряд и в шестой – за всю карьеру. 29-летний футболист получил специальный кубок на торжественной церемонии. Стоит отметить, что вторым стал защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел (четырежды побеждал в этой номинации), а третьим – полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

    Лучшим тренером года в Словакии в четвертый раз кряду признан главный тренер первой национальной сборной Ян Козак, а приз имени Петера Дубовского, вручаемый лучшему молодому игроку, выиграл 22-летний полузащитник «Сампдории» Милан Шкриньяр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2017 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 марта 2017, 10:42

      Пиджак, галстук и ирокез-прикольно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > kykyi 22 марта 2017, 12:06

      и очки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 22 марта 2017, 09:55

      что у него на балде

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 22 марта 2017, 09:40

      Мощная конкуренция у него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 марта 2017, 09:10

      справедливо, че

      0
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