Ян Козак
Тренер
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Козак
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|17 апреля 1954
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Козак
|Гражданство
|Словакия
|Дата рождения
|17 апреля 1954
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словакия
|7
|5
|2
|0
|Дата
|Матч
|04.09.2016
|Словакия
|0 : 1
|Англия
|08.10.2016
|Словения
|1 : 0
|Словакия
|11.10.2016
|Словакия
|3 : 0
|Шотландия
|11.11.2016
|Словакия
|4 : 0
|Литва
|26.03.2017
|Мальта
|1 : 3
|Словакия
|10.06.2017
|Литва
|1 : 2
|Словакия
|01.09.2017
|Словакия
|1 : 0
|Словения