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Талалаев: «Кокорину нужны были свободные зоны»

28 июня 2016, 07:06
19

Бывший главный тренер «Волги» Андрей Талалаев, который поработал с юношеской и молодежной сборными России, рассказал об ошибке Леонида Слуцкого, допущенной в матче группового турнира Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Можете объяснить феномен того, что все тренеры «покупаются» на Александра Кокорина?

– Кокорин – хороший футболист и в матче с Англией должен был начинать в основе. Очевидно, что мы не сможем соревноваться с соперником в открытом футболе, играем от обороны, с быстрыми встречными атаками и надеждой на стандартные положения. Англичане, как ни странно, очень слабы на стандартах у своих ворот. Так все и вышло.

А вот со словаками, когда мы заранее знали, что они выйдут фактически без нападающего и будут действовать суперплотно, другая ситуация. Кокорину, на мой взгляд, нужны свободные зоны, чтобы он реализовывал свое скоростное ведение. Если их заведомо нет, какой смысл держать его на фланге, когда есть более квалифицированные футболисты этого амплуа?

– Там следовало выпустить Самедова?

– Да. Было ясно, что словаки закроются, и нам нужно будет вскрывать оборону. В итоге мы сбились на навал, на вскрытие консервной банки, и сами на этом попались. А также не смогли справиться с двумя лидерами, Гамшиком и Вайссом, которые в принципе и сделали результат. Не ожидал, что нам настолько усложнит задачу их главный тренер Ян Козак. Молодец! Дуда, фланговый атакующий игрок, вышел чистым нападающим, и они уплотнили зону еще на одну треть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Россия Словакия Англия Самедов Александр Гамшик Марек Кокорин Александр Вайсс Владимир Дуда Ондрей Талалаев Андрей Козак Ян
Комментарии (19)
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yorgenbarenz
1467092047
Свободные зоны все любят.Проблема в том,что наш стиль игры давно всеми изучен и,наверняка,есть даже компьютерная программа в Европе:"Как не дать русским играть". Наши тренеры заканчивают пулемётные курсы по тетрадкам Лобановского и Бескова,а потом ездят по Европе,подглядывают за тренировками.Раньше иностранцы к нам подглядывать приезжали,чтобы поднять своим физику.Они подняли физику,а мы-зарплату бездельникам.
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МасСуд
1467094280
свободные зоны... чтоб защитники стояли на месте когда он финтит, вратарь не мешал когда он бьет.... что еще то надо чтоб это говно заиграло?????
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Garrincha58
1467094418
кто нибудь заткнет этого тулалаева умник нашелся так иди потренируй Волгу что слабо? великий тренер блин на кухне а как до дела дойдет яйца мешают
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KorolShut
1467094816
Был бы Сталин зона для кокорина всегда была бы свободна
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Сергей Свояк
1467095830
Кокорину нужно было пизды дать, а не свободные зоны...
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Диктор
1467097472
Пусть просто перед Кокориным все просто расходятся в стороны-вот только тогда у этого отстоя что то получится.
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franck_ribery
1467101495
Ему деньги только нужны, он играть не умеет, уровень ПФЛ зона Восток))) свобооооодная, пусть едет сюда!
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franck_ribery
1467102945
тут коменты читает поклонник его таланта и минусует все!))) Олень! Взгляни правде в глаза!
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Андрей Ермошин
1467107189
Кокорину нужны другие мозги, к сожалению медицина в этом вопросе бессильна.
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veksill
1467112781
а может ему ещё и дородку красную к воротам проложить?
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