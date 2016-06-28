Талалаев: «Кокорину нужны были свободные зоны»

Бывший главный тренер «Волги» Андрей Талалаев, который поработал с юношеской и молодежной сборными России, рассказал об ошибке Леонида Слуцкого, допущенной в матче группового турнира Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Можете объяснить феномен того, что все тренеры «покупаются» на Александра Кокорина?

– Кокорин – хороший футболист и в матче с Англией должен был начинать в основе. Очевидно, что мы не сможем соревноваться с соперником в открытом футболе, играем от обороны, с быстрыми встречными атаками и надеждой на стандартные положения. Англичане, как ни странно, очень слабы на стандартах у своих ворот. Так все и вышло.

А вот со словаками, когда мы заранее знали, что они выйдут фактически без нападающего и будут действовать суперплотно, другая ситуация. Кокорину, на мой взгляд, нужны свободные зоны, чтобы он реализовывал свое скоростное ведение. Если их заведомо нет, какой смысл держать его на фланге, когда есть более квалифицированные футболисты этого амплуа?

– Там следовало выпустить Самедова?

– Да. Было ясно, что словаки закроются, и нам нужно будет вскрывать оборону. В итоге мы сбились на навал, на вскрытие консервной банки, и сами на этом попались. А также не смогли справиться с двумя лидерами, Гамшиком и Вайссом, которые в принципе и сделали результат. Не ожидал, что нам настолько усложнит задачу их главный тренер Ян Козак. Молодец! Дуда, фланговый атакующий игрок, вышел чистым нападающим, и они уплотнили зону еще на одну треть.