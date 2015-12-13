Козак: «Россия из второй корзины – это хорошо, русские играют нестабильно»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2016. Словакам предстоит сыграть в одной группе с командами Англии, России и Уэльса.

«Англия — мощнейшая команда, недаром она выиграла все десять матчей в отборочном цикле. С Россией мы уже играли, это опытная команда и сильный соперник. Что касается сборной Уэльса, я не хотел, чтобы из последней корзины выпала именно эта команда, там есть сразу несколько игроков, которые могут решить судьбу матча за счет индивидуального мастерства. Первый матч будет трудным, особенно в плане физики», – приводит слова Козака Nový Čas.

По мнению наставника, сборная России играет нестабильно.

«Получить из второй корзины Россию — это хорошо, потому что русские играют нестабильно, в этом кроется наш шанс. При этом у России сильная защита, игроки из этой линии выступают вместе уже много лет».