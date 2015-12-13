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    • Козак: «Россия из второй корзины – это хорошо, русские играют нестабильно»

    Козак: «Россия из второй корзины – это хорошо, русские играют нестабильно»

    Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2016. Словакам предстоит сыграть в одной группе с командами Англии, России и Уэльса.

    «Англия — мощнейшая команда, недаром она выиграла все десять матчей в отборочном цикле. С Россией мы уже играли, это опытная команда и сильный соперник. Что касается сборной Уэльса, я не хотел, чтобы из последней корзины выпала именно эта команда, там есть сразу несколько игроков, которые могут решить судьбу матча за счет индивидуального мастерства. Первый матч будет трудным, особенно в плане физики», – приводит слова Козака Nový Čas.

    По мнению наставника, сборная России играет нестабильно.

    «Получить из второй корзины Россию — это хорошо, потому что русские играют нестабильно, в этом кроется наш шанс. При этом у России сильная защита, игроки из этой линии выступают вместе уже много лет».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2015 01:17
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    Комментарии (2)
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    BorisoW
    1449992598
    Играют громко сказано,мучаються стабильно.
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    ologreds
    1694996605
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