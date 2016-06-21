Козак: «Перед турниром думал, что набрать четыре очка мы сможем, если только победим Уэльс»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак подвел итоги выступления команды на групповом этапе Евро-2016. Словаки заняли третье место с четырьмя очками, уступив Уэльсу (1:2), одолев Россию (2:1) и сыграв вничью с Англией (0:0).

«Перед турниром я подсчитывал шансы и думал, что четыре очка мы сможем набрать только в том случае, если обыграем Уэльс. Но таков футбол.

Я очень доволен тем, что мы набрали четыре балла, но нужно дождаться матчей в других группах. Если мы выйдем в плей-офф, я буду счастлив.

Набрать очко в матче с Англией – это очень позитивный результат. Это более качественная команда, чем Уэльс», – сказал Козак.