Козак: «Словакия после группового этапа выжата»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак рассказал о готовности к матчам плей-офф на Евро-2016 во Франции.

«Перед началом турнира я думал, что наши шансы на выход из группы будут зависеть от того, победим ли мы Уэльс в первом матче. Тогда нам оставалось бы набрать еще одно очко. Этого не произошло. Но мы все равно взяли четыре очка.

Игроки выложились по максимуму и после заключительного матча на групповом этапе были выжаты. Некоторым пришлось посетить врача на следующий день. Но мы получили, что хотели. Теперь мы готовы возобновить борьбу», – сказал Козак.

Матч 1/8 финала Евро-2016 Словакия – Германия состоится 26 июня в 19:00 по московскому времени.