Козак: «Стандарты – слабое место России»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак после победы над сборной России (2:1) рассказал о слабых сторонах соперника, которыми его команде удалось воспользоваться.

«В перерыве я сказал: «Это всего лишь 2:0, нельзя останавливаться». Но в середине второго тайма мы начали уставать.

Я поставил Губочана против Кокорина, потому что он хорошо его знает, они вместе играли в «Динамо». По-моему, Губочан нейтрализовал Кокорина.

«Гол Гамшика – домашняя заготовка? Мы тренировали такие ситуации, потому что знали, что стандартные положения – слабое место России. Мы старались использовать эти моменты, но часто так забивать очень трудно», – сказал Козак.