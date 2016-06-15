Евро-2016. Россия уступила Словакии

Пока наши игроки играют в РПЛ , ни каких успехов у сборной не будет . Пока такие как Кокорины получают по 5 мил $ никто уезжать не захочет . Так что сами виноваты , что игроки не играют , потому что не могут . После Евро , когда Россия заняла 3 место, Дзагоевым заинтересовались многие клубы , и за него запросили 25 - 30 мил это же смешно .
Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.
Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур
Голы: 0:1 – Вайсс, 32; 0:2 – Гамшик, 45; 1:2 – Глушаков, 80.
Россия: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Нойштедтер (Глушаков, 46), Головин (Мамаев, 46), Шатов, Кокорин (Широков, 75), Дзюба, Смолов
Словакия: Козачик, Губочан, Дюрица, Шкртел, Пекарик, Гамшик, Пековски, Вайсс, Мак (Дуриш, 79), Куцка, Дуда (Немец, 67)
Предупреждения: Дюрица, 46.
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