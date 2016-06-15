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    Евро-2016. Россия уступила Словакии

    Второй тур группового этапа Евро-2016 открывали своим матчем сборные России и Словакии. Россияне уступили сопернику со счетом 1:2. Результат встречи словаки обеспечили еще в первом тайме за счет голов Вайсса и Гамшмика. Ответный гол на счету Дениса Глушакова. Сборная Словакии набирает три очка, в активе России осталось одно очко. Во втором матче группы завтра встретятся сборные Англии и Уэльса.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

    Россия – Словакия – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Вайсс, 32; 0:2 – Гамшик, 45; 1:2 – Глушаков, 80.

    Россия: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Смольников, Нойштедтер (Глушаков, 46), Головин (Мамаев, 46), Шатов, Кокорин (Широков, 75), Дзюба, Смолов

    Словакия: Козачик, Губочан, Дюрица, Шкртел, Пекарик, Гамшик, Пековски, Вайсс, Мак (Дуриш, 79), Куцка, Дуда (Немец, 67)

    Предупреждения: Дюрица, 46.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2016 17:50
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    Комментарии214
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      lek! 16 июня 2016, 11:05

      Пока наши игроки играют в РПЛ , ни каких успехов у сборной не будет . Пока такие как Кокорины получают по 5 мил $ никто уезжать не захочет . Так что сами виноваты , что игроки не играют , потому что не могут . После Евро , когда Россия заняла 3 место, Дзагоевым заинтересовались многие клубы , и за него запросили 25 - 30 мил это же смешно .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 16 июня 2016, 10:23

      очень обидно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 16 июня 2016, 10:18

      каждый чемп на пдохой игре наших подымаю бабло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июня 2016, 09:59

      Что могут при удаче Широков и Глушаков - я знаю,
      А новый русский немец и Головин - не понимаю.
      От сборной изначально нечего было ждать,
      Это не в России с конями ослов побеждать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 июня 2016, 08:59

      Смольников никакущий был, с его зоны 2 гола пришло,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Dgad 16 июня 2016, 09:59

      Он не защитник!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > Dgad 16 июня 2016, 10:48

      Опорники должны были закрывать свободную зону, чего не было сделано, вот и вынимайте. Смольников помогал атакующей группе футболистов. так что гол не на его совести. Единственного понять не могу зачем Березутский побежал за Смольниковым, в итоге оба были убраны на замахе. Он должен был в центральную зону смещатся и страховать Смольникова. Второй гол вообще простояли пробеседовали кто где должен играть. Как то так я понял эти моменты.

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 июня 2016, 07:39

      А с третьего места выход это стыковые или сразу плей -офф1/8 ? Или выбирают лучшие третьи места ?. Вообще есть шансы со второго места выйти ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 > Бмв525 16 июня 2016, 08:14

      есть, но небольшой.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Бмв525 16 июня 2016, 09:09

      С третьего места сразу 1/8, но лучшие 4 команды из шести.

      2
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > Black Giz 16 июня 2016, 09:14

      Ясно . Теперь нужно попасть в эту лучшую четверку

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Бмв525 16 июня 2016, 09:20

      Не нужно! Чтобы не позориться!

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Бмв525 16 июня 2016, 09:46

      А вот это, судя по нашим кривоногим, практически не возможно.

      1
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      Рейтинг: +68

      солмон 16 июня 2016, 07:32

      чмыри

      2
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 16 июня 2016, 07:21

      оказалось, что в первом матче не наши молодцы были, а англичане были уг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 июня 2016, 07:11

      Объясните мне пожалуйста какие расклады должны быть в группе чтобы выйти из него нашим ? За кого болеть сегодня за Уэльс или Англию ? ( понятно что наши должны выиграть у Уэльс ) заранее спасибо .

      0
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      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Бмв525 16 июня 2016, 08:55

      Надо чтобы Англия Обыграла Словакию и Уэльс! А нашим надо обыграть Уэльс! тогда у Англии будет 7 очков, у России 4, у Словакии и Уэльса по 3 очка.

      2
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      ...
      Рейтинг: +50

      roskaz > Бмв525 16 июня 2016, 09:04

      А смысл выходить из группы? Россия из всех сборных на Евро, показывает самый худший футбол. И с чего вдруг кто то здесь решил что Уэльс проиграет самой деревянной команде в группе.

      8
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > roskaz 16 июня 2016, 09:12

      Доля правды есть. Мы самая не респектабельная команда нынешнего ЕВРО. Впрочем как и всех остальных до этого (кроме 2008). У нас самый унылый футбол.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > roskaz 16 июня 2016, 09:12

      Ну просто тогда хоть не так обидно будет если с группы выйдут всегда же хочеться надееться на лучшее . Пусть даже хоть и проиграют в 1/8 но все равно выход из группы тоже норм

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Бмв525 16 июня 2016, 09:49

      Да я не спорю. При нынешнем формате не выйти из группы сложнее чем выйти. Мы и тут обкакались жиденько. Конечно буду болеть, конечно порадуюсь выходу. Это будет хоть какой-то показатель.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 > Black Giz 16 июня 2016, 10:09

      Задолбали вы 2008 годом. Что там было такого выдающегося? Сколько голов от Испании отхватили?
      Напомню- 7!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +150

      Бмв525 > sochi-2013 16 июня 2016, 10:18

      3 место это не выдающиеся достижения на евро при том раскладе что рвали голландцев в 1/4 а они в свою очередь рвали чемпионов мира итальянцев и французов ??

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 > roskaz 16 июня 2016, 10:49

      Потому что нужно выходить из группы вот и все. А дальше будет видно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > sochi-2013 17 июня 2016, 08:44

      Глотнули, не отрицаю. Но по факту есть определенный результат. Полуфинал. И обыграли шведов и голландцев. Причем была не плохая игра. Сейчас ничего этого нет. И бразильцы глотнули от немцев у себя 7. Так то вообще в одной игре.

      0
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      Рейтинг: +16

      Avet91 16 июня 2016, 07:06

      почему Фернандеса не взяли ?оба гола с фланга Смольникова.

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