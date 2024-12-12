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    Появились подробности задержания Садыгова

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. По данным телеграм-канала Baza, предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество». Мера пресечения Садыгову пока не избиралась.

    Утверждается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области. Официально данная информация не подтверждена.

    Садыгов перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

    Ранее информация о нахождении бизнесмена под домашним арестом была опровергнута, Садыгов находится в СИЗО. Как сообщает Baza, Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом, вероятнее всего, является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену.

    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 игр.
    • В команде выступает сын Туфана Садыгова Илья. В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 15 матчей, в которых он отдал 1 голевую передачу.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    12.12.2024 08:00
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    Комментарии (5)
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    acor94
    1733982134
    Сладость для ушей. Жду когда пересажают всех иностранных специалистов, даже тех кто только подумать успел о преступлении против россиян. Эра жуликов и воров заканчивается. Утопим в крови взяточников всех рангов!
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    Интерес
    1733988413
    Вот и определился один неудачник текущего сезона.
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