Появились подробности задержания Садыгова

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. По данным телеграм-канала Baza, предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество». Мера пресечения Садыгову пока не избиралась.

Утверждается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области. Официально данная информация не подтверждена.

Садыгов перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

Ранее информация о нахождении бизнесмена под домашним арестом была опровергнута, Садыгов находится в СИЗО. Как сообщает Baza, Садыгов Т.А.О., который по картотеке суда находится под домашним арестом, вероятнее всего, является однофамильцем Садыгова с аналогичными инициалами и не имеет отношения к бизнесмену.

«Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 игр.

В команде выступает сын Туфана Садыгова Илья. В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 15 матчей, в которых он отдал 1 голевую передачу.

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