Губерниев назвал главный провал в российском футболе в 2024 году

Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что «Динамо» «профукало» золотые медали чемпионата России-2023/24.
«Провал 2024 года – московское «Динамо», которое профукало чемпионство в РПЛ», – сказал Губерниев.
- В прошлом сезоне бело-голубые лидировали в чемпионате России перед последним туром, но уступили в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ «Динамо» было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире занял «Зенит».
- «Динамо» в последний раз выиграло золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна). У команды нет трофеев после завоевания Кубка России в 1995 году.
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