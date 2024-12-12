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    • Губерниев назвал главный провал в российском футболе в 2024 году

    Губерниев назвал главный провал в российском футболе в 2024 году

    Комментатор Дмитрий Губерниев сказал, что «Динамо» «профукало» золотые медали чемпионата России-2023/24.

    «Провал 2024 года – московское «Динамо», которое профукало чемпионство в РПЛ», – сказал Губерниев.

    • В прошлом сезоне бело-голубые лидировали в чемпионате России перед последним туром, но уступили в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ «Динамо» было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире занял «Зенит».
    • «Динамо» в последний раз выиграло золотые медали в чемпионате СССР-1976 (весна). У команды нет трофеев после завоевания Кубка России в 1995 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    12.12.2024 09:17
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    Внедрение в футбол агента Губерниева,"слуги двух господ".
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