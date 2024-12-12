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    Орлов оценил прогресс в игре «Спартака» и переход Соболева

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    «Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвeрка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры.

    Что первым делом сделал Станкович? Человек опытный, он поднял физическую подготовленность команды. У «Краснодара» она ещe более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился», – сказал Орлов.

    • «Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • 22-летний Угальде провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 10:25
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    Комментарии (12)
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    NewLife
    1733989266
    По-моему провалилась только защита и Серожина тактика бесконечного перепаса или навала.
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    Интерес
    1733989728
    Генка-перебежчик.
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    Скунсы питера
    1733991727
    зинит должен беречь Соболева. Нужная вещь, авось пригодится.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733992546
    Дожили, уже со свинарником сравнивают в худших побуждениях....
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    andr45
    1733997656
    ОРЛОВ «он поднял физическую подготовленность» И этот експерт туда же) Во-первых, Станкович поменял состав, выкинув оттуда бездарей, никчемушников и интриганчиков) Во-вторых, он пригласил техничных футболистов, которые не только хотят играть и привыкли честно отрабатывать деньги, но и умеют ДУМАТЬ) За счет своего интеллекта они заставляют соперников, как щенят бестолково бегать за мячом, впустую тратя свои силенки. Поэтому они к концу матча еле ходят и с удовольствием валяются на травке.
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