Орлов оценил прогресс в игре «Спартака» и переход Соболева

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвeрка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры.

Что первым делом сделал Станкович? Человек опытный, он поднял физическую подготовленность команды. У «Краснодара» она ещe более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился», – сказал Орлов.

«Зенит» в августе приобрел 27-летнего нападающего Александра Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Форвард провел в этом сезоне 16 матчей за петербуржцев, забил 2 гола, отдал 1 передачу.

22-летний Угальде провел в этом сезоне 22 матча за «Спартак», забил 16 голов, отдал 3 передачи.

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