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    Орлов прокомментировал возможность кризиса у Семака

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    – На ваш взгляд, Семак в состоянии исправить нынешнюю ситуацию?

    – Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России. В европейских турнирах он себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.

    – Весна 2025-го обещает быть самой тяжeлой для Семака-тренера?

    – Естественно. Семака ждeт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всe было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом! Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита» «Краснодар».

    Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» ведь достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили. На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков – это нормальное явление.

    • По итогам первой части сезона «Зенит» остался на втором месте в таблице, уступив лидерство «Краснодару» по результату личной встречи (0:2). У обеих команд по 39 очков после 18 туров.
    • В двух последних матчах «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но уступило в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ бело-голубым было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире в 6-й раз подряд занял «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2024 09:37
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    Комментарии (7)
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    Иван Петров 1986
    1733986021
    Не трогайте сережу.
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    Интерес
    1733988303
    Просто это естественная смерть организма,именуемого "победным "Зенитом",в процессе которого все его важные элементы заканчивают своё,привычное для окружающих,существование. "Если ты взошёл на вершину горы,то путь дальше ведёт только вниз".Так что постояли на вершине,провиант кончился,силы и интерес-тоже,вот и начали сворачивать свой "полевой лагерь".Аллес капут.
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    ...уефан
    1733990725
    ...Блеснувши стеклами очков На старой и помятой роже, Орлов, подумав, заявил -- "Похоже, всё! Пи*дец Серёже...
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733992694
    Семак не умеет рисковать, поэтому всё либо линейно у него, либо полное дно. Убери голы Ерохина, давно бы уже все эти проблемы были на виду
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    polt
    1733995263
    Тяму не хватит встряхнуть команду.
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    Литейный 4 (returned)
    1733997136
    В мелкобритании Серёжа нервишки подправит и обратно в команду за 7 золотом кряду. Гыгыгы
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    Борис34684
    1734002326
    У Серёги все как обычно, всегда был посредственный, просто гастарбайтеры Зенита поднажрались. Вся проблема в этом, придётся пару тройку поменять.
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