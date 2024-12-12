Орлов прокомментировал возможность кризиса у Семака

Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– На ваш взгляд, Семак в состоянии исправить нынешнюю ситуацию?

– Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России. В европейских турнирах он себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.

– Весна 2025-го обещает быть самой тяжeлой для Семака-тренера?

– Естественно. Семака ждeт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всe было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом! Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита» «Краснодар».

Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» ведь достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили. На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков – это нормальное явление.

По итогам первой части сезона «Зенит» остался на втором месте в таблице, уступив лидерство «Краснодару» по результату личной встречи (0:2). У обеих команд по 39 очков после 18 туров.

В двух последних матчах «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в чемпионате России перед последним туром, но уступило в гостях «Краснодару» (0:1) в заключительной встрече. Для победы в РПЛ бело-голубым было достаточно ничьей. В итоге первую позицию в турнире в 6-й раз подряд занял «Зенит».

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