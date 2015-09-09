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    Козак: «Есть хороший шанс войти в историю Словакии»

    Главный тренер сборной Словакии Ян Козак поделился своими впечатлениями от матча против Украины (0:0) в рамках отбора Евро-2016.

    «Мы еще ни разу не выступали на чемпионате Европы, а сейчас у нас есть хороший шанс войти в историю. Сборная Украины сильна, что подтверждается статистикой: из 25 последних матчей у нее 18 побед… Она и сегодня была лучше. А наша команда, может, не играет красиво, но мы нацелены на результат. Сейчас мы опережаем украинцев на три очка. Впрочем, рано говорить, что мы выполнили задачу, поскольку нас ждет тяжелый матч со сборной Беларуси», – заявил Козак.

    Источник: УЕФА

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    09.09.2015 10:15
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