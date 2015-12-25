Козак: «Капелло не понимал менталитет российских игроков»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак поделился своим мнением о работе наставника национальной команды России Леонида Слуцкого. Напомним, Словакия и Россия сыграют в одной группе на чемпионате Европы 2016 года.

«У нас была возможность встретиться с россиянами, когда их тренировал еще Фабио Капелло. Мы сыграли в товарищеском матче в мае прошлого года в Санкт-Петербурге и проиграли 0:1. Они тогда хорошо подготовились. С тех пор состав российской команды практически не изменился. Пожалуй, за исключением того, что там не было нападающего Артема Дзюбы. Я думаю, что проблемы российской сборной заключались прежде всего в том, что Капелло не понимал менталитет российских футболистов, как это удается Слуцкому. Это – основная причина того, что сборная вашей страны стала играть намного лучше», – говорит Козак.

Наставник словаков следит и за клубной работой Слуцкого.

«Мне нравится, как он работает в ЦСКА. Этот человек, что называется, живет футболом. Здесь мы похожи. Футбол – вся наша жизнь. Слуцкий, бесспорно, заслужил престижный пост главного тренера российской сборной. Его профессионализм отразится на результатах команды, в которую он пришел, когда она находилась в крайне тяжелом положении. За столь короткий срок он смог вывести команду на чемпионат Европы».