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    • Текстовая трансляция матча Испания – Словакия – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча Испания – Словакия – на «Бомбардире»

    Словаки выиграли все шесть предыдущих матчей в группе и если наберут хотя бы одно очко в играх против Испании и Украины, практически гарантируют себе место в первой двойке. Однако теперь соперники совсем по-другому будут относиться к команде Яна Козака. Встреча в Испании станет настоящим испытанием для словаков, ведь хозяевам необходима только победа. Подопечные Висенте Дель Боске наверняка не забыли прошлогоднего обидного поражения в Братиславе, когда хозяева забили решающий мяч в самой концовке встречи.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча Испания – Словакия. Комментировать встречу для вас будет Андрей Ковалев. Начало матча в 21:45 мск.

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    05.09.2015 10:58
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