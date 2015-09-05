Текстовая трансляция матча Испания – Словакия – на «Бомбардире»

Словаки выиграли все шесть предыдущих матчей в группе и если наберут хотя бы одно очко в играх против Испании и Украины, практически гарантируют себе место в первой двойке. Однако теперь соперники совсем по-другому будут относиться к команде Яна Козака. Встреча в Испании станет настоящим испытанием для словаков, ведь хозяевам необходима только победа. Подопечные Висенте Дель Боске наверняка не забыли прошлогоднего обидного поражения в Братиславе, когда хозяева забили решающий мяч в самой концовке встречи.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча Испания – Словакия. Комментировать встречу для вас будет Андрей Ковалев. Начало матча в 21:45 мск.