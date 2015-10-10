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Козак: «Придется отложить празднования на три дня»

10 октября 2015, 06:53
1

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак после поражения в матче отборочного турнира к Eвро-2016 с Белоруссией (0:1) выразил уверенность, что его подопечные обыграют Люксембург и квалифицируются на финальный турнир.

"Квалификационный турнир долгий, он не состоит из одного матча. Сегодня мы плохо провели первый тайм. Возможно, мы слишком рассчитывали на поддержку болельщиков. Белоруссия удивила нас хорошей игрой, это сильная команда. Придется отложить празднования на три дня. Парни сильно разочарованы. После финального свистка в раздевалке слова не требовались. Нужно быстро прийти в себя после этого матча. Впереди еще одна встреча против Люксембурга, и ничего пока не потеряно.

Футбол приносит как победы, так и поражения. Этот проигрыш случился в неподходящее время, сейчас нужно проявить характер и не терять уверенности. Сборная Люксембурга выступает все лучше и лучше. Команда приобрела опыт и на своем поле будет сильна. Но наши парни тоже опытны и обладают достаточным классом для того, чтобы выиграть и пробиться во Францию", - считает Козак.

Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Словакия Беларусь Козак Ян
Комментарии (1)
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Igreks
1444470333
Ну что ж - пожелаем УДАЧИ ЛЮКСЕМБУРГУ!!!
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