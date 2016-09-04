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    Ян Козак - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Козак
    Гражданство Словакия
    Дата рождения 17 апреля 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словакия 7 5 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2016 Словакия 0 : 1 Англия
    08.10.2016 Словения 1 : 0 Словакия
    11.10.2016 Словакия 3 : 0 Шотландия
    11.11.2016 Словакия 4 : 0 Литва
    26.03.2017 Мальта 1 : 3 Словакия
    10.06.2017 Литва 1 : 2 Словакия
    01.09.2017 Словакия 1 : 0 Словения
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