Губочан и Дюрица вошли в предварительный состав Словакии на Евро-2016

Стал известен предварительный состав сборной Словакии на чемпионат Европы-2016, сообщает пресс-служба Федерации футбола страны. Наставник словацкой команды Ян Козак, помимо прочих, включил в список из 27-ми футболистов защитника «Локомотива» Яна Дюрицу и защитника «Динамо» Томаша Губочана.

Сборная Словакии является соперником Росси по группе В. Также в квартет входят национальные команды Англии и Уэльса. Накануне Евро-2016 словакам предстоит сыграть в товарищеских поединках с Грузией (27-го мая) и Германией (29-го мая).

Расширенный список сборной Словакии:

Вратари: Ян Муха («Слован» Братислава), Матуш Козачик («Виктория Пльзень), Ян Новота («Рапид» Вена).

Защитники: Милан Шкриняр («Сампдория»), Петер Пекарик («Герта»), Мартин Шкртел («Ливерпуль»), Норберт Дьомбер («Рома»), Ян Дюрица («Локомотив»), Корнел Салата («Слован» Братислава), Томаш Губочан («Динамо» Москва), Лукаш Тесак («Кайрат»), Душан Швенто («Кельн»).

Полузащитники: Виктор Печовски («Жилина»), Матуш Беро («Тренчин»), Эрик Сабо, Роберт Мак (оба – ПАОК), Юрай Куцка («Милан»), Патрик Грошовски («Виктория» Пльзень), Станислав Шестак («Ференцварош»), Ян Грегуш («Яблонец»), Ондрей Дуда («Легия»), Марек Гамшик («Наполи»), Владимир Вайсс («Аль-Гарафа»), Мирослав Стох («Бурсаспор»).

Нападающие: Михал Дюриш («Виктория» Пльзень), Адам Немец («Виллем II»), Адам Зреляк («Слован» Братислава).