Козак: «Год назад мы победили Испанию, но с тех пор все изменилось»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак считает Испанию сильнейшей в Европе. Наставник полагает, что его команде тяжело будет повторить результат прошлогоднего матча с пиренейцами (2:1) в рамках отборочного турнира к Eвро-2016. Напомним, что словаки возглавляют группу С, имея шесть побед в шести матчах.

«Испания является сильнейшей командой в Европе. А одиннадцать месяцев – это большой срок. Мы год назад встречались с испанцами со всей ответственностью. Нам удалось забить первыми, и мы поверили в победу. Это был достойный результат, но игра была давно, с тех пор все изменилось. Испанский футбол растет», – считает Козак.