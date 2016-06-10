Козак: «По составу на Уэльс у меня один вопрос – Губочан»

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак заявил, что почти определился со стартовым составом на матч первого тура чемпионата Европы против команды Уэльса.

«У меня сохраняется один вопрос по составу – имею в виду Томаша Губочана. Посмотрим после тренировки, готов ли он играть в этом матче. Мы близимся к своему первому за 36 лет матчу на чемпионате Европы, но я достаточно стар для того, чтобы нервничать по этому поводу.

Конечно, Англия – главный претендент на победу в группе. У нее самая сильная команда, она умеет справляться с давлением. Шансы трех остальных сборных, по-моему, равны. Я никогда не был на Евро в роли тренера, зато участвовал в турнире в бытность футболистом и хорошо представляю, с какими эмоциями это связано.

Я бы не хотел в деталях говорить о том, как мы планируем противостоять Бэйлу, но намекну, что очень его уважаю. Вместе с тем, это не единственный хороший футболист своей команды. Это коллективная игра. У них есть и другие топ-игроки, которые выступают за лучшие английские клубы. Бэйл не был бы такой угрозой для соперников, если бы не было команды, которая его поддерживает», – сказал Козак.