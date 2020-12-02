Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2020/2021 Турция. Суперлига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок Лиги 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Англия. Кубок 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок 2013/2014 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Кубок Лиги 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Англия. Премьер-лига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Кубок 2006/2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Россия. Премьер-лига 2004