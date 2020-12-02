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Мартин Шкртел
Статистика
Мартин Шкртел - статистика
Завершил карьеру
15 декабря 1984 (41)
#37 | Защитник
191 см | 75 кг
Словакия
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Турция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
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Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
5
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 4
02.12.2020
РБ Лейпциг
1' - 46'
38'
Лига чемпионов, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
24.11.2020
Истанбул Башакшехир
1' - 87'
78'
Лига чемпионов, 3 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
04.11.2020
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
89'
Лига чемпионов, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
28.10.2020
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
20.10.2020
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
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