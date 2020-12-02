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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг: обзор матча 02 декабря 2020
Истанбул Башакшехир
02.12.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
3 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
45+3'
И. Кахведжи
72'
И. Кахведжи
85'
И. Кахведжи
26'
Ю. Поульсен
43'
Н. Мукиэле
66'
Д. Ольмо
90+2'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
90'
+4
Замена
В. Орбан
️️️️
А. Айдара
90'
+2
ГОЛ! 3:4!
А. Серлот
Пас отдал
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Рафаэл
89'
87'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Ольмо
ГОЛ! 3:3!
И. Кахведжи
85'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ф. Гульбрандсен
84'
Желтая карточка
М. Текдемир
79'
ГОЛ! 2:3!
И. Кахведжи
Пас отдал
Д. Ба
72'
67'
Желтая карточка
Д. Ольмо
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ольмо
Пас отдал
Анхелиньо
65'
Замена
А. Серлот
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Жулиано
️️️️
Э. Вишча
65'
Желтая карточка
Д. Тюрук
58'
53'
Желтая карточка
Д. Упамекано
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Шкртел
46'
46'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
Замена
М. Текдемир
️️️️
Б. Озкан
46'
ГОЛ! 1:2!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Вишча
45'
+3
43'
ГОЛ! 0:2!
Н. Мукиэле
Пас отдал
Э. Форсберг
Желтая карточка
М. Шкртел
38'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Болинголи
36'
26'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
10
Тайлер Адамс
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
5
Болинголи
26
Понк
37
Шкртел
2
Рафаэл
19
Озкан
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
8
Гульбрандсен
19
Ба
4-3-2-1
25
Гулачи
20
Мукиэле
16
Конате
2
Упамекано
17
Анхелиньо
44
Кампль
20
Забитцер
21
Айдара
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
37
Шкртел
24
Епуряну
24
Епуряну
37
Шкртел
19
Озкан
21
Текдемир
21
Текдемир
19
Озкан
5
Болинголи
89
Шадли
89
Шадли
5
Болинголи
10
Вишча
20
Жулиано
20
Жулиано
10
Вишча
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
20
Ольмо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
20
Ольмо
21
Айдара
4
Орбан
4
Орбан
21
Айдара
10
Форсберг
9
Серлот
9
Серлот
10
Форсберг
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
89
Энес Каракуш
ЦФ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
89
Энес Каракуш
ЦФ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Эрик Мартель
ОП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Йоша Вос
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Истанбул Башакшехир
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