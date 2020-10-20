Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир: обзор матча 20 октября 2020
РБ Лейпциг
20.10.2020, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
2 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
16'
Анхелиньо
20'
Анхелиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Б. Хенрикс
89'
86'
Желтая карточка
Б. Озкан
84'
Замена
Жулиано
️️️️
Д. Тюрук
83'
Замена
Д. Алексич
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
И. Конате
73'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
К. Нкунку
70'
67'
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Топал
Замена
И. Конате
️️️️
Д. Упамекано
66'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Ольмо
65'
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Кампль
58'
Замена
Х. Хванг
️️️️
Э. Форсберг
46'
43'
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Д. Упамекано
41'
Желтая карточка
К. Нкунку
40'
30'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Ж. Кайсара
ГОЛ! 2:0!
Анхелиньо
Пас отдал
К. Нкунку
20'
18'
Желтая карточка
Б. Болинголи
ГОЛ! 1:0!
Анхелиньо
Пас отдал
К. Кампль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
33
Филипп Чаунер
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Тайлер Адамс
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
2
Упамекано
17
Анхелиньо
20
Мукиэле
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
15
Поульсен
28
Нкунку
3-2-3-1-1
34
Гюнок
80
Кайсара
37
Шкртел
24
Епуряну
2
Рафаэл
5
Болинголи
5
Топал
17
Кахведжи
9
Тюрук
10
Вишча
27
Кривелли
44
Кампль
10
Адамс
10
Адамс
44
Кампль
28
Нкунку
19
Клюйверт
19
Клюйверт
28
Нкунку
2
Упамекано
16
Конате
16
Конате
2
Упамекано
20
Ольмо
39
Хенрикс
39
Хенрикс
20
Ольмо
10
Форсберг
7
Хванг
7
Хванг
10
Форсберг
17
Кахведжи
9
Алексич
9
Алексич
17
Кахведжи
80
Кайсара
19
Озкан
19
Озкан
80
Кайсара
9
Тюрук
20
Жулиано
20
Жулиано
9
Тюрук
5
Топал
19
Ба
19
Ба
5
Топал
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Марсель Забитцер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
10
Лазар Самарджич
АП
25
Деннис Борковски
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Марсель Забитцер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+