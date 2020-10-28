Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Истанбул Башакшехир - ПСЖ
Истанбул Башакшехир - ПСЖ: обзор матча 28 октября 2020
Истанбул Башакшехир
28.10.2020, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
64'
М. Кен
79'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - ПСЖ
87'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Эррера
87'
Замена
М. Баккер
️️️️
Л. Курзава
83'
Желтая карточка
Т. Керер
Замена
Д. Алексич
️️️️
Д. Тюрук
81'
Замена
Жулиано
️️️️
Э. Кривелли
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
М. Кен
Пас отдал
К. Мбаппе
73'
Замена
Т. Керер
️️️️
А. Флоренци
73'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Топал
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
М. Кен
Пас отдал
К. Мбаппе
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Б. Болинголи
63'
Желтая карточка
М. Топал
54'
Желтая карточка
А. Епуряну
49'
26'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Неймар
Желтая карточка
Э. Кривелли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
20
Жулиано
АП
89
Энес Каракуш
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
ПСЖ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
12
Рафинья
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
4-4-1-1
34
Гюнок
5
Болинголи
37
Шкртел
24
Епуряну
2
Рафаэл
9
Тюрук
5
Топал
17
Кахведжи
19
Озкан
10
Вишча
27
Кривелли
4-1-1-2-2
1
Навас
24
Флоренци
3
Кимпембе
5
Маркиньос
3
Курзава
2
Перейра
21
Эррера
11
Ди Мария
10
Неймар
9
Кен
10
Мбаппе
9
Тюрук
9
Алексич
9
Алексич
9
Тюрук
5
Болинголи
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
5
Болинголи
27
Кривелли
20
Жулиано
20
Жулиано
27
Кривелли
5
Топал
19
Ба
19
Ба
5
Топал
3
Курзава
5
Баккер
5
Баккер
3
Курзава
24
Флоренци
6
Керер
6
Керер
24
Флоренци
21
Эррера
5
Гуйе
5
Гуйе
21
Эррера
11
Ди Мария
12
Рафинья
12
Рафинья
11
Ди Мария
10
Неймар
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Неймар
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
75
Эмре Каплан
ЦЗ
89
Энес Каракуш
ЦФ
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
7
Бандиугу Фадига
АП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
2
Колин Дагба
ПЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
1
Матиас Рандриамами
ВР
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Истанбул Башакшехир - ПСЖ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
13:57
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
10:37
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
Вчера, 20:26
3
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+