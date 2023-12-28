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Персиб
Лайвен Курзава
€ 1 млн
Лайвен Курзава
Персиб
4 сентября 1992 (34)
#3 | Защитник
182 см | 73 кг
Франция
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Публикации
5-кратный чемпион с «ПСЖ» оказался в Индонезии
28 января
Раскрыты планы «ПСЖ» на январское ТО
2023.12.28 09:53
«ПСЖ» собирается зимой избавиться от двух футболистов
2023.11.24 00:55
Четырех игроков «ПСЖ» дисквалифицировали за оскорбления болельщиков «Марселя»
2023.10.06 01:10
3
Видео
Игроки «ПСЖ» оскорбляли матерей соперника после матча: слова попали на видео
2023.09.26 01:20
Фото
Курзава перешел из «ПСЖ» в «Фулхэм» на правах аренды
2022.09.01 18:43
«ПСЖ» может отправить 8 футболистов в резервную команду из 5-го дивизиона
2022.08.12 16:49
2
«ПСЖ» не взял девять футболистов на предсезонный тур в Японию (L’Equipe)
2022.07.12 17:26
1
«ПСЖ» хочет продать 11 футболистов
2022.07.11 07:24
«ПСЖ» может летом продать 7-8 футболистов
2022.04.26 17:37
«ПСЖ» подтвердил прибытие Месси в Париж после перенесенного коронавируса
2022.01.06 07:57
«ПСЖ» готов продать Дракслера, Курзава и Рико в январе (Николо Скира)
2021.12.27 17:38
«ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке
2021.12.10 22:15
8
Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча, Курзава – на шесть
2020.09.17 01:18
5
Видео
«ПСЖ» продлил контракт с Курзава на четыре года
2020.06.29 19:43
Курзава может остаться в ПСЖ
2020.06.22 11:43
Журналист Скира: «Челси» рассматривает трех защитников в качестве альтернативы Чилвелу
2020.06.15 08:36
«ПСЖ» сообщил, что Кавани, Тиаго Силва, Курзава, Менье покидают клуб в связи с истечением контрактов
2020.06.13 20:30
2
«Челси» может подписать защитника «ПСЖ» Курзава
2020.06.12 15:19
1
Onda Cero: «ПСЖ» ведет переговоры по Эрнандесу. Защитник заменит Курзаву
2020.06.12 11:13
1
Фото
Курзава поучаствовал в акции протеста против расизма в Париже
2020.06.03 15:32
Football Italia: агент предложил услуги Курзава пяти клубам
2020.05.11 07:37
1
Регилон может перейти из «Реала» в «ПСЖ»
2020.04.27 10:23
The Sun: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава
2020.04.16 10:39
1
Express: «Арсенал» сделал предложение Курзава
2020.04.05 14:20
Журналист Романо: «Ювентус» и «ПСЖ» ведут переговоры об обмене Курзава на Де Шильо
2020.01.25 09:58
France Football: «Арсенал» согласовал контракт с защитником «ПСЖ» Курзава
2020.01.18 10:40
2
Вератти восстановился от травмы лодыжки и сыграет с «МЮ»
2019.02.09 08:19
106
Три клуба АПЛ претендуют на защитника «ПСЖ» Курзава
2018.04.18 14:25
Фото
Курзава неожиданно изменил прическу
2017.12.05 08:55
7
1
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Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
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Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
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Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
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