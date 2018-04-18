Три клуба АПЛ претендуют на защитника «ПСЖ» Курзава

Левый защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Последний считается фаворитом в борьбе за француза.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью является поклонником таланта Курзава и уверен, что он поможет «красным дьяволам» решить проблемы на левом фланге обороны.

В нынешнем сезоне защитник провел 26 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.