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    Три клуба АПЛ претендуют на защитника «ПСЖ» Курзава

    Левый защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации источника, на 25-летнего футболиста претендуют «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Последний считается фаворитом в борьбе за француза.

    Сообщается, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью является поклонником таланта Курзава и уверен, что он поможет «красным дьяволам» решить проблемы на левом фланге обороны.

    В нынешнем сезоне защитник провел 26 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: RMC

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    18.04.2018 14:25
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