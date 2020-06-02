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    Курзава поучаствовал в акции протеста против расизма в Париже

    Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава принял участие в акции протеста против расизма.

    Акция прошла в Париже. Фотографиями с демонстрации футболист поделился в твиттере.

    «Правосудие для Адама, правосудие для Джорджа, справедливость для всех. Сегодня я видел сплоченную Францию», – написал Курзава.

    Протестующие в Париже требуют справедливого расследования дела о смерти Адама Траоре, погибшего в 2016 году в парижской тюрьме, и Джорджа Флойда, умершего 25 мая во время задержания в Миннеаполисе.

    Источник: Твиттер Лайвена Курзавы

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