Курзава поучаствовал в акции протеста против расизма в Париже

Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава принял участие в акции протеста против расизма.
Акция прошла в Париже. Фотографиями с демонстрации футболист поделился в твиттере.
«Правосудие для Адама, правосудие для Джорджа, справедливость для всех. Сегодня я видел сплоченную Францию», – написал Курзава.
Протестующие в Париже требуют справедливого расследования дела о смерти Адама Траоре, погибшего в 2016 году в парижской тюрьме, и Джорджа Флойда, умершего 25 мая во время задержания в Миннеаполисе.
Justice pour AdamaJustice for GeorgeJustice pour tous ...Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020