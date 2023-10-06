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    • Четырех игроков «ПСЖ» дисквалифицировали за оскорбления болельщиков «Марселя»

    Четырех игроков «ПСЖ» дисквалифицировали за оскорбления болельщиков «Марселя»

    Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение по разбирательству в отношении футболистов «ПСЖ».

    Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лайвен Курзава выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков «Марселя» после матча 6-го тура Лиги 1. Они скандировали: «Марсельцы, идите и трахайте своих матерей».

    Все четверо получили дисквалификацию на один матч. Санкции вступят в силу со вторника, 10 октября.

    • «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счетом 4:0.
    • После 10 октября парижане сыграют дома со «Страсбуром».

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    Источник: сайт Профессиональной футбольной лиги Франции

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +552

      Romeo 123 6 часов назад

      Псж покойной ведро , с неймарами гномами в том числе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      wlad wm--google 8 часов назад

      Красавчики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      MANCHESTER_RED_MAN 9 часов назад

      Псж вообще клуб недоносков
      Вечно какие-то конфликты
      Игроки, болельщики, руководители

      2
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