Четырех игроков «ПСЖ» дисквалифицировали за оскорбления болельщиков «Марселя»

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции вынес решение по разбирательству в отношении футболистов «ПСЖ».

Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандаль Коло Муани и Лайвен Курзава выкрикивали оскорбления в адрес болельщиков «Марселя» после матча 6-го тура Лиги 1. Они скандировали: «Марсельцы, идите и трахайте своих матерей».

Все четверо получили дисквалификацию на один матч. Санкции вступят в силу со вторника, 10 октября.