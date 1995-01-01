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    Игроки «ПСЖ» оскорбляли матерей соперника после матча: слова попали на видео

    25 сентября, 16:13
    Теперь их могут дисквалифицировать.

    Футболисты «ПСЖ» угодили в скандал после матча с «Марселем» в 6-м туре Лиги 1.

    Игроки парижан мирно праздновали с фанатами убедительную победу со счетом 4:0 над принципиальным соперником, пока мегафон в руки не взял полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

    17-летний игрок не сказал ничего оскорбительного, но его заряды раззадорили стоявших рядом одноклубников.

    На видео попал момент, на котором Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Лайвен Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, идите и трахайте своих матерей».

    Ожидается, что Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Футболистов могут дисквалифицировать.

    В 2011 году защитника «Марселя» Тайе Тайво отстранили на один матч за аналогичную кричалку в адрес «ПСЖ».

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