Игроки «ПСЖ» оскорбляли матерей соперника после матча: слова попали на видео

Теперь их могут дисквалифицировать.

Футболисты «ПСЖ» угодили в скандал после матча с «Марселем» в 6-м туре Лиги 1.

Игроки парижан мирно праздновали с фанатами убедительную победу со счетом 4:0 над принципиальным соперником, пока мегафон в руки не взял полузащитник Уоррен Заир-Эмери.

17-летний игрок не сказал ничего оскорбительного, но его заряды раззадорили стоявших рядом одноклубников.

На видео попал момент, на котором Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Ашраф Хакими и Лайвен Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, идите и трахайте своих матерей».

Ожидается, что Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Футболистов могут дисквалифицировать.

В 2011 году защитника «Марселя» Тайе Тайво отстранили на один матч за аналогичную кричалку в адрес «ПСЖ».