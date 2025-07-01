Введите ваш ник на сайте
Лайвен Курзава - трансферы
Персиб
4 сентября 1992 (33)
#3 | Защитник
182 см | 73 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.25 / -
Боавишта
Без клуба
Свободный агент
11.02.25 / 01.07.25
Без клуба
Боавишта
Свободный агент
01.07.24 / 11.02.25
ПСЖ
Без клуба
Свободный агент
01.09.22 / 30.06.23
ПСЖ
Фулхэм
Аренда
27.08.15 / 01.07.24
Монако
ПСЖ
25 млн €
