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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Боавишта
Боавишта
Порту
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
Сайт:
http://boavistafc.pt/
Тренер:
Эрвин Санчес
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Прогноз на точный счет матча «АВС» – «Боавишта»: Примейра, 5 мая 2025
2025.05.04 10:44
Защитник «Боавишты» оценил шансы попасть в сборную России
2025.04.17 11:55
Появилась информация о пропавшем в Африке родственнике российского футболиста
2025.03.13 10:37
3
Тесть российского футболиста пропал в Африке
2025.03.12 00:12
6
Российский защитник принес «Боавиште» первую с ноября победу в чемпионате Португалии
2025.03.02 20:28
Фото
Российский защитник перешел в «Боавишту»
2025.02.13 11:17
4
Фото
«Боавишта» усилилась российским защитником
2025.02.12 21:38
1
Португальский клуб сделал запрос по трансферу вратаря «Химок»
2024.11.14 20:40
2
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Боавишта» заинтересована в защитнике «Краснодара»
2022.12.24 17:16
Экс-полузащитник «Зенита» Гарсия закончил карьеру в 35 лет
2022.06.23 07:34
1
«Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом
2021.05.29 12:58
12
Ротенберг: «Сочи» заключил мировое соглашение с Рами»
2020.09.13 13:23
5
Фото
Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой»
2020.09.05 09:53
1
Экс-полузащитника «Спартака» Квинси намерена подписать «Боавишта»
2018.04.03 12:59
6
20-летний игрок «Боавишты» скончался от рака
2017.12.24 17:27
6
Сампайо сменил «Боавишту» на «Ахмат»
2017.07.02 08:31
6
«Тосно» подписал контракт с бразильским хавбеком
2017.07.01 06:11
Махмудов: «Наверное, я рано пошел в «Спартак», но туда два раза не зовут»
2016.12.25 23:34
Видео
Бывший полузащитник «Спартака» отличился дебютным голом в чемпионате Португалии
2016.12.22 22:01
7
Видео
Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре
2016.12.18 23:01
12
Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья»
2016.09.26 06:27
12
«Сандерленд» подписал вратаря «Боавишты» Мику
2016.09.08 01:13
Шейдаев и Махмудов будут выступать за сборную Азербайджана
2016.08.05 14:02
8
Махмудов продолжит карьеру в «Боавиште»
2016.07.20 23:23
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