- 24 декабря 2022
- 17:16 «Боавишта» заинтересована в защитнике «Краснодара»
- 23 июня 2022
- 07:34 Экс-полузащитник «Зенита» Гарсия закончил карьеру в 35 лет 1
- 29 мая 2021
- 12:58 «Спартак» и «Локомотив» интересуются форвардом «Боавишты» Элисом 12
- 13 сентября 2020
- 13:23 Ротенберг: «Сочи» заключил мировое соглашение с Рами» 5
- 5 сентября 2020
- 09:53 Фото Экс-защитник «Сочи» Рами подписал контракт с «Боавиштой» 1
- 3 апреля 2018
- 12:59 Экс-полузащитника «Спартака» Квинси намерена подписать «Боавишта» 6
- 24 декабря 2017
- 17:27 20-летний игрок «Боавишты» скончался от рака 6
- 2 июля 2017
- 08:31 Сампайо сменил «Боавишту» на «Ахмат» 6
- 1 июля 2017
- 06:11 «Тосно» подписал контракт с бразильским хавбеком
- 25 декабря 2016
- 23:34 Махмудов: «Наверное, я рано пошел в «Спартак», но туда два раза не зовут»
- 22 декабря 2016
- 22:01 Видео Бывший полузащитник «Спартака» отличился дебютным голом в чемпионате Португалии 7
- 18 декабря 2016
- 23:01 Видео Российский защитник «Бенфики» Лысцов мощным ударом со штрафного открыл счет своим голам в Примейре 12
- 26 сентября 2016
- 06:27 Владимир Габулов: «Этим летом мной интересовались «Депортиво» и «Болонья» 12
- 8 сентября 2016
- 01:13 «Сандерленд» подписал вратаря «Боавишты» Мику
- 5 августа 2016
- 14:02 Шейдаев и Махмудов будут выступать за сборную Азербайджана 8
- 20 июля 2016
- 23:23 Махмудов продолжит карьеру в «Боавиште»