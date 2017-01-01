Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
25
7
2
88
27
61
82
35
25
6
4
84
28
56
81
35
22
6
7
65
30
35
72
34
19
9
6
55
30
25
66
34
17
6
11
36
32
4
57
34
14
12
8
47
37
10
54
34
12
11
11
44
39
5
47
34
12
10
12
48
53
-5
46
34
12
9
13
39
44
-5
45
35
10
11
14
41
55
-14
41
34
10
10
14
42
50
-8
40
34
9
11
14
35
49
-14
38
36
9
9
18
32
50
-18
36
34
8
10
16
34
47
-13
34
35
7
8
20
24
52
-28
29
34
5
12
17
25
60
-35
27
34
6
9
19
25
46
-21
27
34
6
6
22
24
59
-35
24
Команда
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
2
1
52
12
40
44
17
14
2
1
40
13
27
44
17
13
3
1
39
11
28
42
17
9
5
3
33
19
14
32
17
9
5
3
29
19
10
32
17
10
2
5
18
14
4
32
18
7
8
3
27
24
3
29
17
7
7
3
20
12
8
28
17
8
4
5
22
19
3
28
17
6
8
3
22
21
1
26
19
7
5
7
23
27
-4
26
17
7
4
6
23
23
0
25
17
5
6
6
16
19
-3
21
17
5
5
7
18
19
-1
20
17
5
4
8
18
24
-6
19
17
3
6
8
13
26
-13
15
17
3
2
12
10
24
-14
11
17
1
3
13
8
31
-23
6
Команда
1
2
3
4
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
5
1
48
14
34
38
18
11
4
3
32
16
16
37
17
10
4
3
22
11
11
34
18
9
3
6
26
19
7
30
17
7
4
6
18
18
0
25
17
5
7
5
18
18
0
22
17
5
6
6
25
30
-5
21
17
5
4
8
24
27
-3
19
17
5
3
9
16
28
-12
18
17
4
5
8
17
25
-8
17
17
4
5
8
19
30
-11
17
17
3
7
7
15
22
-7
16
17
4
2
11
20
29
-9
14
17
3
5
9
16
28
-12
14
17
2
6
9
12
34
-22
12
17
3
3
11
14
31
-17
12
17
2
4
11
9
23
-14
10
18
2
4
12
6
28
-22
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире