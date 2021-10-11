Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
«Акрон» согласовал трансфер защитника из Португалии
Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»
Transfermarkt: «Ротор» арендовал нападающего сборной Грузии Арабидзе с правом выкупа
Президент «Насьоналя»: «Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он проведет там еще несколько лет»
Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу»
Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Атлетико», Лига чемпионов, 2 октября 2024 года
«Боавишта» – «Бенфика»: прогноз на матч 6-го тура Примейры – 23 сентября 2024
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Фейеноорд» (4:0), «Бенфика» обыграла «Црвену Звезду» (2:1)
«Црвена Звезда» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024