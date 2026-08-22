Матч 3 тура Примейры между «Виторией Гимараэш» и «Насьоналом» пройдет 23 августа 2026 года в Гимараэше на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш». Хозяева пока не набрали очков и замыкают турнирную таблицу, тогда как гости уверенно стартовали с четырьмя баллами и располагаются на четвeртом месте. При этом «Витория» традиционно сильна дома: она не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с «Насьоналом» на домашней арене не уступает в пяти последних играх. Сможет ли хозяева прервать неудачный старт и взять первые очки, или гости продолжат свою уверенную игру и увезут победу из Гимараэша?

Кто победит в матче

«Витория Гимараэш», несмотря на два поражения на старте, дома выглядит намного увереннее. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Эштадиу Афонсу Энрикеш», а в очных встречах с «Насьоналом» на своeм поле не уступает в пяти последних играх. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,40 гола, а в каждом из пяти последних домашних матчей против «Насьонала» они забивали. Оборона действует небезупречно – в среднем 1,00 пропущенного мяча, но против гостевого кризиса «Насьонала» (пять матчей без побед на выезде) у «Витории» есть шанс прервать свою серию поражений.

«Насьонал» стартовал удачно, набрав 4 очка, но его выездные проблемы очевидны – команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Примейры. В атаке гости забивают в среднем 0,80 гола за последние пять игр, однако в очных встречах с «Виторией» они забивают в 13 последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Оборона «Насьонала» пропускает в среднем 1,00 гола, но против домашней «Витории» им будет сложно удержать свои ворота сухими. Историческое преимущество в личных встречах на стороне гостей (15 побед против 14 у хозяев), но их текущие проблемы на выезде могут свести это преимущество на нет.

Итоговый вывод: учитывая домашнюю силу «Витории» и слабые выездные результаты «Насьонала», хозяева должны как минимум не проиграть. Наиболее вероятный исход – победа «Витории Гимараэш» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В последних очных встречах команды обмениваются победами: в мае 2026 года «Насьонал» выиграл 2:0, до этого «Витория» побеждала 2:1 и 2:1, а также была ничья 2:2. На домашнем поле «Витория» не уступает «Насьоналу» в пяти последних матчах. Текущая форма хозяев дома стабильна, а гости не могут выиграть на выезде уже пять игр, что создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их неудачный старт в чемпионате.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витории Гимараэш» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная игра против «Насьонала» на своeм поле и гостевые проблемы соперника должны помочь хозяевам одержать первую победу в сезоне. Рекомендуемая ставка – победа «Витории Гимараэш» с форой (-1) с коэффициентом около 2.17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Виторией Гимараэш» и «Насьоналом» состоится 23 августа 2026 года в Гимараэше на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.