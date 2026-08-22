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«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027

22 августа 2026 11:22
Витория Гимараеш - Насьональ
23 авг. 2026, воскресенье 17:30 | Португалия. Примейра, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.17
Победа «Витории Гимараэш» с форой (-1)
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Матч 3 тура Примейры между «Виторией Гимараэш» и «Насьоналом» пройдет 23 августа 2026 года в Гимараэше на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш». Хозяева пока не набрали очков и замыкают турнирную таблицу, тогда как гости уверенно стартовали с четырьмя баллами и располагаются на четвeртом месте. При этом «Витория» традиционно сильна дома: она не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с «Насьоналом» на домашней арене не уступает в пяти последних играх. Сможет ли хозяева прервать неудачный старт и взять первые очки, или гости продолжат свою уверенную игру и увезут победу из Гимараэша?

Кто победит в матче

«Витория Гимараэш», несмотря на два поражения на старте, дома выглядит намного увереннее. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на «Эштадиу Афонсу Энрикеш», а в очных встречах с «Насьоналом» на своeм поле не уступает в пяти последних играх. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,40 гола, а в каждом из пяти последних домашних матчей против «Насьонала» они забивали. Оборона действует небезупречно – в среднем 1,00 пропущенного мяча, но против гостевого кризиса «Насьонала» (пять матчей без побед на выезде) у «Витории» есть шанс прервать свою серию поражений.

«Насьонал» стартовал удачно, набрав 4 очка, но его выездные проблемы очевидны – команда не выигрывает в пяти последних гостевых матчах Примейры. В атаке гости забивают в среднем 0,80 гола за последние пять игр, однако в очных встречах с «Виторией» они забивают в 13 последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Оборона «Насьонала» пропускает в среднем 1,00 гола, но против домашней «Витории» им будет сложно удержать свои ворота сухими. Историческое преимущество в личных встречах на стороне гостей (15 побед против 14 у хозяев), но их текущие проблемы на выезде могут свести это преимущество на нет.

Итоговый вывод: учитывая домашнюю силу «Витории» и слабые выездные результаты «Насьонала», хозяева должны как минимум не проиграть. Наиболее вероятный исход – победа «Витории Гимараэш» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В последних очных встречах команды обмениваются победами: в мае 2026 года «Насьонал» выиграл 2:0, до этого «Витория» побеждала 2:1 и 2:1, а также была ничья 2:2. На домашнем поле «Витория» не уступает «Насьоналу» в пяти последних матчах. Текущая форма хозяев дома стабильна, а гости не могут выиграть на выезде уже пять игр, что создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их неудачный старт в чемпионате.

Личные встречи
Побед - 11 (44%)
Ничьих - 5 (20%)
Побед - 9 (36%)
38
Забитых мячей
31
1.52
В среднем за матч
1.24
4:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 27 тур
Насьональ
3 : 2
20.03.2016
Витория Гимараеш
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
23.12.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
23.08.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 34 тур
Насьональ
2 : 0
16.05.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
1 : 2
03.05.2025
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
23.12.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 29 тур
Насьональ
1 : 0
26.04.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
3 : 1
21.01.2021
Насьональ
Португалия. Примейра, 32 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
05.05.2019
Насьональ
Португалия. Примейра, 15 тур
Насьональ
1 : 0
02.01.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 27 тур
Насьональ
1 : 2
31.03.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
04.11.2016
Насьональ
Португалия. Примейра, 27 тур
Насьональ
3 : 2
20.03.2016
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
07.11.2015
Насьональ
Португалия. Примейра, 32 тур
Насьональ
2 : 2
11.05.2015
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
04.01.2015
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
03.02.2014
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Насьональ
1 : 1
25.08.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Насьональ
2 : 1
01.04.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
11.11.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
28.01.2012
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Насьональ
1 : 4
04.09.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
06.02.2011
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 3 тур
Насьональ
1 : 3
28.08.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
08.03.2010
Насьональ
Чемпионат Португалии, 7 тур
Насьональ
2 : 0
05.10.2009
Витория Гимараеш
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
48
Oliwier Zych
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
28
Thiago Balieiro
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Goncalo Nogueira
ЦП
20
Саму
(К) ЦП
11
Густаво Силва
ПВ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
17
Miguel Nogueira
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Насьональ
1
Ренато Марин
ВР
38
Зе Витор
ЦЗ
52
Весли
ЦЗ
6
Матеус Диас
ОП
7
Markus Jensen
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
8
Мигель Баэса
АП
10
Даниэл Жуниор
АП
34
Léo Santos
(К) ЦФ
28
Liziero
ЦФ
99
Pablo Ruan
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Витория Гимараеш
22
Juan Castillo
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
82
Francisco Dias
ЦЗ
16
Бени
ЦП
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
7
Oumar Camara
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
Насьональ
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
23
Mateus Jose Iseppe
ЦП
88
Deivison Souza Brito
ЦП
20
Матшой Джалу
АП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
2
Daniel De la Cruz
ЦФ
9
Аллен Обандо
ЦФ
4-1-2-1-2
48
13
Мендеш
4
28
23
44
Дусе
8
20
Саму
11
Силва
17
24
2-1-1-3-3
1
Марин
38
Витор
52
Весли
6
Диас
7
8
Баэса
10
Жуниор
22
Соареш
99
28
34
11
Силва
18
Арканджо
18
Арканджо
11
Силва
44
Дусе
16
Бени
16
Бени
44
Дусе
17
7
7
17
8
6
6
8
8
Баэса
21
Коколо
21
Коколо
8
Баэса
6
Диас
20
Джалу
20
Джалу
6
Диас
28
11
Гавриэль
11
Гавриэль
28
52
Весли
2
2
52
Весли
7
9
Обандо
9
Обандо
7
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Насьональ
22
Juan Castillo
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
82
Francisco Dias
ЦЗ
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
23
Mateus Jose Iseppe
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
88
Deivison Souza Brito
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
22
Juan Castillo
ВР
98
Lucas Furtado
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
82
Francisco Dias
ЦЗ
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
29
P. Ouotro
ЦФ
Остались в запасе
23
Mateus Jose Iseppe
ЦП
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
88
Deivison Souza Brito
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Мануэль Машаду

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Витории Гимараэш» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная игра против «Насьонала» на своeм поле и гостевые проблемы соперника должны помочь хозяевам одержать первую победу в сезоне. Рекомендуемая ставка – победа «Витории Гимараэш» с форой (-1) с коэффициентом около 2.17. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Португалии между «Виторией Гимараэш» и «Насьоналом» состоится 23 августа 2026 года в Гимараэше на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» и начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: смотреть онлайн.

2.17
Победа «Витории Гимараэш» с форой (-1)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Португалия. Примейра Насьональ Витория Гимараеш
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