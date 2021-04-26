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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Витория Гимараеш
Насьональ - Витория Гимараеш: обзор матча 26 апреля 2021
Насьональ
26.04.2021, понедельник, 21:00
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
7'
П. Мендеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Витория Гимараеш
Замена
В. Косьелло
️️️️
L. Azouni
90'
+6
Замена
Б. Рочес
️️️️
Ж. Камачу
86'
Желтая карточка
Ã. Bessa
84'
84'
Желтая карточка
Рочинья
Желтая карточка
И. Абдуллахи Альхассан
81'
74'
Замена
R. Quaresma
️️️️
А. Андре
73'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
73'
Замена
Н. Хольм
️️️️
S.
Замена
Б. Риаскос
️️️️
П. Мендеш
72'
64'
Замена
З. Уаттара
️️️️
А. Алмейда
63'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Ф. Сако
59'
Желтая карточка
S.
Желтая карточка
L. Azouni
51'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
R. Micael
46'
Желтая карточка
Б. Рочес
45'
15'
Желтая карточка
J. Fernandes
ГОЛ! 1:0!
П. Мендеш
Пас отдал
L. Azouni
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
0
Ruben Freitas
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
23
Вити
ЦФ
1
Antonio Filipe
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Насьональ
18
Владан Данилович
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
Витория Гимараеш
28
Элдер Са
ЛЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
1-1-1-1-5
44
Педрао
14
Абдуллахи Альхассан
23
37
Камачу
14
9
Мендеш
1
23
Вити
44
4-5-1
14
Варела
77
Сако
17
44
13
Амару
8
Алмейда
21
Андре Андре
10
Эдвардс
10
18
Пепелу
19
Эступиньян
9
Мендеш
94
Риаскос
94
Риаскос
9
Мендеш
37
Камачу
35
Рочес
35
Рочес
37
Камачу
14
10
10
14
23
26
Косьелло
26
Косьелло
23
17
29
Хольм
29
Хольм
17
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
77
Сако
17
Жанвье
17
Жанвье
77
Сако
8
Алмейда
24
Уаттара
24
Уаттара
8
Алмейда
21
Андре Андре
17
17
21
Андре Андре
Остались в запасе
Насьональ
Витория Гимараеш
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
22
Kalindi
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
28
Элдер Са
ЛЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
22
Kalindi
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
28
Элдер Са
ЛЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Насьональ - Витория Гимараеш
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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