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«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

30 августа 2026 10:29
Брага - Витория Гимараеш
31 авг. 2026, понедельник 22:15 | Португалия. Примейра, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Браги» с форой (-1)
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Матч 4-го тура португальской Высшей лиги между «Брагой» и «Виторией Гимараэш» пройдет 31 августа в Браге на стадионе «Мунисипал де Брага». Хозяева имеют лишь одно очко в чемпионате, но провели на матч меньше из-за участия в еврокубках, а гости набрали три очка и располагаются в середине таблицы. При этом «Брага» не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах, а на своем поле не уступает «Витории» в десяти из двенадцати последних встреч. Сможет ли «Витория» прервать свою гостевую безвыигрышную серию или «Брага» продолжит впечатляющую беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Брага» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах, включая успешное выступление в Лиге Конференций. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают один гол за встречу, а в очных встречах с «Виторией» забивают в трeх последних матчах подряд. Оборона «Браги» выглядит неприступно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. Домашняя поддержка на «Мунисипал де Брага» и впечатляющая статистика против «Витории» (32 победы в 69 матчах) делают хозяев явными фаворитами. Кроме того, «Брага» не проигрывает «Витории» на своем поле в десяти из двенадцати последних встреч, что добавляет уверенности.

«Витория Гимараэш» стартовала с одной победы и двух поражений, а в гостях у неe дела обстоят особенно плохо – три поражения подряд на выезде в Примейре. В атаке гости действуют результативнее хозяев: в среднем за последние пять игр они забивают 1,6 гола за встречу, а в очных встречах с «Брагой» забивают в трeх последних матчах. Однако оборона «Витории» пропускает в среднем один гол за игру, а их выездная серия поражений создает серьезное психологическое давление. Гостям предстоит сложный выезд к одному из самых неудобных соперников, и их текущая выездная форма не дает оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Брага». Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, надежную оборону и отличную домашнюю статистику против «Витории», тогда как гости проиграли три последних выездных матча и редко побеждают в Браге.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Брага» имеет солидный перевес – 32 победы против 21 у «Витории» при 16 ничьих. На своем поле «Брага» не проигрывает «Витории» в десяти из двенадцати последних матчей, что говорит о серьезном домашнем преимуществе. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают 13 матчей подряд и не пропускают в трeх последних играх, тогда как гости проиграли три последних выездных матча. Это даeт «Браге» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Личные встречи
Побед - 19 (53%)
Ничьих - 8 (22%)
Побед - 9 (25%)
57
Забитых мячей
34
1.58
В среднем за матч
0.94
5:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
Самая крупная ничья
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 3
21.02.2016
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 4 тур
Брага
1 : 0
31.08.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Кубок лиги, Финал
Витория Гимараеш
2 : 1
10.01.2026
Брага
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2025
Брага
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
16.02.2025
Брага
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
0 : 2
15.09.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
2 : 3
11.05.2024
Брага
Португалия. Примейра, 16 тур
Брага
1 : 1
06.01.2024
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
28.02.2023
Брага
Португалия. Примейра, 5 тур
Брага
1 : 0
03.09.2022
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 21 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
05.02.2022
Брага
Португалия. Примейра, 4 тур
Брага
0 : 0
29.08.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 22 тур
Брага
3 : 0
10.03.2021
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
25.10.2020
Брага
Португалия. Примейра, 28 тур
Брага
3 : 2
25.06.2020
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
10.11.2019
Брага
Португалия. Примейра, 25 тур
Брага
1 : 0
09.03.2019
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
26.10.2018
Брага
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
0 : 5
18.02.2018
Брага
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
2 : 1
17.09.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 18 тур
Брага
1 : 2
22.01.2017
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
14.08.2016
Брага
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 3
21.02.2016
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
27.09.2015
Брага
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
17.04.2015
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Брага
0 : 0
07.12.2014
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
10.05.2014
Брага
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Брага
3 : 0
10.01.2014
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Брага
3 : 2
23.02.2013
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 2
29.09.2012
Брага
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Брага
4 : 0
28.02.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
19.09.2011
Брага
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Брага
3 : 1
11.04.2011
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
13.11.2010
Брага
Чемпионат Португалии, 25 тур
Брага
3 : 2
02.04.2010
Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии, 10 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
08.11.2009
Брага
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
31
Бернардо Фонтес
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
7
Diogo Travassos
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Марио Доржель
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
8
Жоао Моутинью
(К) ЦП
10
Пау Виктор
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Витория Гимараеш
48
Oliwier Zych
ВР
13
Жоау Мендеш
ЛЗ
4
Óscar Rivas
ЦЗ
28
Thiago Balieiro
ЦЗ
23
Tony Strata
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
8
Goncalo Nogueira
ЦП
20
Саму
(К) ЦП
11
Густаво Силва
ПВ
17
Miguel Nogueira
ЦФ
24
Alioune Ndoye
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
23
Jonatás Noro
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
77
Габри Мартинес
ЛВ
16
Томми Маркес
ОП
90
Luisinho
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
87
João Trovisco
ЦП
9
Фран Наварро
ЦФ
17
Йован Милошевич
ЦФ
Витория Гимараеш
22
Juan Castillo
ВР
82
Francisco Dias
ЦЗ
15
Y. Mosquera
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
16
Бени
ЦП
19
Victor Andersson
ЦП
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
29
P. Ouotro
ЦФ
7
Oumar Camara
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-1-3-2
31
Фонтес
14
Лагербилке
7
22
Барсия
2
Гомес
6
Карвальо
20
Доржель
34
Тикназ
8
Моутинью
11
Силва
10
Виктор
4-1-2-1-2
48
4
28
23
13
Мендеш
44
Дусе
8
20
Саму
11
Силва
24
17
7
9
Наварро
9
Наварро
7
20
Доржель
50
50
20
Доржель
34
Тикназ
16
Маркес
16
Маркес
34
Тикназ
10
Виктор
17
Милошевич
17
Милошевич
10
Виктор
11
Силва
44
Байрами
44
Байрами
11
Силва
8
16
Бени
16
Бени
8
20
Саму
18
Арканджо
18
Арканджо
20
Саму
24
29
29
24
17
7
7
17
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
77
Габри Мартинес
ЛВ
90
Luisinho
ЦП
23
Jonatás Noro
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
22
Juan Castillo
ВР
82
Francisco Dias
ЦЗ
15
Y. Mosquera
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
77
Габри Мартинес
ЛВ
90
Luisinho
ЦП
23
Jonatás Noro
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
78
Joao Carvalho
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
87
João Trovisco
ЦП
Остались в запасе
22
Juan Castillo
ВР
82
Francisco Dias
ЦЗ
15
Y. Mosquera
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
19
Victor Andersson
ЦП
56
Santi Verdi
ЦП
5
Ahmed Franck Sidibe
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Главный тренер
Хиль Ламейрас

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Браги» с форой (-1). Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, надежную оборону и отличную домашнюю статистику против «Витории», тогда как гости проиграли три последних выездных матча и редко побеждают в Браге. Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Брагой» и «Виторией Гимараэш» состоится 31 августа в Браге на стадионе «Мунисипал де Брага» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Брага» – «Витория Гимараэш»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Браги» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Португалия. Примейра Витория Гимараеш Брага
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