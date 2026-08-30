Матч 4-го тура португальской Высшей лиги между «Брагой» и «Виторией Гимараэш» пройдет 31 августа в Браге на стадионе «Мунисипал де Брага». Хозяева имеют лишь одно очко в чемпионате, но провели на матч меньше из-за участия в еврокубках, а гости набрали три очка и располагаются в середине таблицы. При этом «Брага» не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах, а на своем поле не уступает «Витории» в десяти из двенадцати последних встреч. Сможет ли «Витория» прервать свою гостевую безвыигрышную серию или «Брага» продолжит впечатляющую беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

«Брага» подходит к игре в отличной форме – команда не проигрывает в 13 последних матчах во всех турнирах, включая успешное выступление в Лиге Конференций. В атаке хозяева действуют стабильно: в среднем за последние пять игр они забивают один гол за встречу, а в очных встречах с «Виторией» забивают в трeх последних матчах подряд. Оборона «Браги» выглядит неприступно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,4 гола за встречу, а три последних матча завершились без пропущенных мячей. Домашняя поддержка на «Мунисипал де Брага» и впечатляющая статистика против «Витории» (32 победы в 69 матчах) делают хозяев явными фаворитами. Кроме того, «Брага» не проигрывает «Витории» на своем поле в десяти из двенадцати последних встреч, что добавляет уверенности.

«Витория Гимараэш» стартовала с одной победы и двух поражений, а в гостях у неe дела обстоят особенно плохо – три поражения подряд на выезде в Примейре. В атаке гости действуют результативнее хозяев: в среднем за последние пять игр они забивают 1,6 гола за встречу, а в очных встречах с «Брагой» забивают в трeх последних матчах. Однако оборона «Витории» пропускает в среднем один гол за игру, а их выездная серия поражений создает серьезное психологическое давление. Гостям предстоит сложный выезд к одному из самых неудобных соперников, и их текущая выездная форма не дает оснований для оптимизма.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Брага». Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, надежную оборону и отличную домашнюю статистику против «Витории», тогда как гости проиграли три последних выездных матча и редко побеждают в Браге.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Брага» имеет солидный перевес – 32 победы против 21 у «Витории» при 16 ничьих. На своем поле «Брага» не проигрывает «Витории» в десяти из двенадцати последних матчей, что говорит о серьезном домашнем преимуществе. Текущая форма хозяев значительно лучше – они не проигрывают 13 матчей подряд и не пропускают в трeх последних играх, тогда как гости проиграли три последних выездных матча. Это даeт «Браге» серьeзное психологическое преимущество перед игрой.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Браги» с форой (-1). Хозяева имеют впечатляющую беспроигрышную серию, надежную оборону и отличную домашнюю статистику против «Витории», тогда как гости проиграли три последних выездных матча и редко побеждают в Браге. Рекомендуемая ставка – победа «Браги» с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Брагой» и «Виторией Гимараэш» состоится 31 августа в Браге на стадионе «Мунисипал де Брага» и начнется в 22:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.