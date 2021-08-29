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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Витория Гимараеш
Брага - Витория Гимараеш: обзор матча 29 августа 2021
Брага
29.08.2021, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Витория Гимараеш
90'
+2
Желтая карточка
А. Мумин
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
90'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
89'
85'
Желтая карточка
M. Trmal
82'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Галено
74'
74'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
73'
Замена
R. Lameiras
️️️️
R. Quaresma
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
Ф. Мартинш
62'
Замена
Ф. Моура
️️️️
Р. Силва
62'
57'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
57'
Замена
Т. Силва
️️️️
А. Алмейда
52'
Желтая карточка
Р. Соареш
Желтая карточка
А. Мусрати
37'
Желтая карточка
Р. Силва
32'
27'
Желтая карточка
Рочинья
24'
Желтая карточка
А. Алмейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
10
Фабиу Мартинш
ЦП
70
Фабиано Силва
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
30
Лукас Минейро
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-3-2-2
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
34
Силва
6
Орта
73
Мусрати
10
Мартинш
21
Орта
13
Галено
9
Руис
70
Силва
4-3-3
77
Сако
21
Боревкович
2
Мумин
55
Соареш
8
Алмейда
17
21
Андре Андре
19
Эступиньян
29
10
Рочинья
34
Силва
74
Моура
74
Моура
34
Силва
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
13
Галено
9
Гонсалес
9
Гонсалес
13
Галено
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
10
Мартинш
45
Медейрос
45
Медейрос
10
Мартинш
17
10
10
17
8
Алмейда
70
Силва
70
Силва
8
Алмейда
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Брага
Витория Гимараеш
12
Тиагу Са
ВР
12
Лукас Пиазон
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
12
Лукас Пиазон
ЦФ
4
Бруну Родригеш
ЦФ
Остались в запасе
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Брага - Витория Гимараеш
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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