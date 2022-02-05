Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Брага
Витория Гимараеш - Брага: обзор матча 05 февраля 2022
Витория Гимараеш
05.02.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
2 : 1
Завершен
Брага
18'
О. Эступиньян
48'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Брага
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Р. Соареш
81'
Замена
Э. Са
️️️️
Т. Хандель
81'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Рочинья
76'
64'
Замена
Д. Лейте
️️️️
Б. Родригеш
Замена
А. Алмейда
️️️️
Т. Силва
63'
Красная карточка
А. Семеду
58'
48'
ГОЛ! 1:1!
Витинья
Пас отдал
Р. Орта
46'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Ф. Силва
46'
Замена
Р. Фернандеш
️️️️
Ф. Моура
46'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
J. Fernandes
45'
Желтая карточка
Т. Хандель
43'
Желтая карточка
О. Эступиньян
28'
20'
Желтая карточка
Б. Родригеш
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
Пас отдал
Т. Силва
18'
Желтая карточка
Т. Силва
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
30
Алфа Семеду
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
21
Боревкович
44
2
30
Семеду
10
70
Силва
20
Хандель
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-2-1-2-2
1
Матеус
3
Тормена
4
Родригеш
15
Оливейра
70
Силва
74
Моура
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
9
Витинья
9
Руис
70
Силва
8
Алмейда
8
Алмейда
70
Силва
20
Хандель
28
Са
28
Са
20
Хандель
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Дуарте
10
Рочинья
55
Соареш
17
Жанвье
17
Жанвье
55
Соареш
4
Родригеш
2
Лейте
2
Лейте
4
Родригеш
70
Силва
27
Коуто
27
Коуто
70
Силва
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
74
Моура
78
Фернандеш
78
Фернандеш
74
Моура
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Брага
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
29
Жан-Баптист Горби
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Мигель Фале
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Витория Гимараеш - Брага
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+