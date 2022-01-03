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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Брага
Жоао Моутинью
€ 500 тыс
Жоао Моутинью
Брага
8 сентября 1986 (40), Портимао
#8 | Полузащитник
170 см | 61 кг
Португалия
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Публикации
Моутинью – самый возрастной автор победного гола на «Олд Траффорд» в АПЛ
2022.01.03 23:47
Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»
2021.11.09 23:38
19
Только три игрока провели больше матчей на Евро, чем Бонуччи
2021.07.12 11:58
Виллаш-Боаш: «Мой «Порту» – это порно. С Халком, Фалькао, Хамесом, Моутинью это была одна из лучших команд мира»
2019.12.13 15:48
2
Доннарумма, два Азара и Роналду – в европейской команде недели по версии Whoscored
2019.02.06 14:11
Всего один игрок из топ-6 команд АПЛ вошел в сборную 24-го тура по версии Whoscored
2019.01.31 16:55
2
Фото
Моутинью – об уходе из «Монако»: «Пришло время для нового вызова после пяти фантастических лет»
2018.07.26 10:23
1
Моутинью: «Надеюсь, мы сможем выиграть с «Вулверхэмптоном» все игры в АПЛ»
2018.07.25 11:32
1
Фото
Моутинью перешел в «Вулверхэмптон» за 5,6 миллиона
2018.07.24 22:18
1
Моутинью перейдет в «Вулверхэмптон» за 5 миллионов
2018.07.23 09:21
4
Агент: «Если Португалия сыграет с Ираном как с Марокко, то вряд ли попадет в плей-офф»
2018.06.22 10:31
10
Моутинью летом может бесплатно перейти в «Зенит»
2018.03.15 19:14
20
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
Моутинью может перейти из «Монако» в «Интер»
2016.12.23 16:50
Моутинью может продолжить карьеру в «Милане»
2016.08.19 08:11
Видео
Роналду уговорил Моутинью пробить пенальти в матче с Польшей
2016.07.02 20:00
6
Моутинью: «Нам нравится наше положение перед последней игрой»
2016.06.19 00:20
1
Фото
Португалия – Австрия. Моутинью – игрок матча
2016.06.18 23:58
1
Португалия и Исландия завершат первый тур ЧЕ-2016
2016.06.14 21:10
5
«Порту» ведет переговоры о приобретении Моутинью
2016.04.13 21:57
Спаллетти хочет видеть Моутинью в «Роме»
2016.02.20 08:26
Моутинью остается в «Монако»
2016.01.14 13:14
Барбоза: «Зенит» ищет центрального защитника. Скорее всего, это будет легионер»
2015.12.27 00:20
Россия - Португалия. Онлайн-трансляция
2015.11.14 16:07
3
Барбоза: «Моутинью в «Зените»? Только если Виллаш-Боаш останется»
2015.11.14 12:19
2
«Милан» хочет приобрести Витселя или Моутинью
2015.11.13 19:40
3
Невеш заменит Моутинью в сборной Португалии
2015.11.10 07:10
Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией
2015.11.06 16:04
6
Васильев: «Моутинью остается в «Монако»
2015.08.31 20:45
Моутинью не планирует переходить в «Зенит»
2015.08.31 08:03
1
2
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