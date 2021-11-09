Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

Журналист Геннадий Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Радамеля Фалькао и Жоау Моутинью в «Зенит».

«У Виллаш-Боаша в России был один враг — Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в «Зенит». Их жeны уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить.

Но дней за десять вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш всe время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

Это было, когда Гарай перешeл. Если бы ещe те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Исторический момент такой. Чуть-чуть «Зениту» не повезло», – сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.