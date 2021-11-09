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  • Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

9 ноября 2021, 23:38
19

Журналист Геннадий Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Радамеля Фалькао и Жоау Моутинью в «Зенит».

«У Виллаш-Боаша в России был один враг — Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в «Зенит». Их жeны уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить.

Но дней за десять вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш всe время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

Это было, когда Гарай перешeл. Если бы ещe те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Исторический момент такой. Чуть-чуть «Зениту» не повезло», – сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Моутинью Жоао Фалькао Радамель Виллаш-Боаш Андре Мутко Виталий Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Demgel
1636491329
Это уже не важно, если бы да кабы.... но вот один вопрос? Фалькао и Моутинью в Зенит тогда слабо верится. Может еще второй но не оба точно. Так то конечно по звучанию состав был бы крутой)
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Plyash
1636491534
"Чуть-чуть Зениту не повезло..." Дурак ты,Гена Орлов,для ЛЧ своих ребят готовить надо,а не покупать по всему миру при помощи ГазпромБанды. Впервые хочу сказать спасибо товарищу Мутко,хотя он дурачёк сродни тебе,помешать Зениту у него нечаянно получилось.
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Derzkiy1
1636521997
Зенит если ПСЖ соберёт, толку не будет, в лч всем сливать будут
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Dr.Metal
1636524785
Вот заливает, чтобы Фалькао в зенит ахахах
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JTherry
1636527407
Орлов такая же истеричка, как и АВБ, если не хуже, или старость - не радость, или выпил вискаря больше дозы, сразу и Фалькао, и Моутиньо мерещатся в глазах, да и Мутко (не при делах) можно пнуть, как в свое время, Канделаки... правда, потом переобуваться пришлось старому бомжу...)
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paracetamol
1636531282
Старьё собирали...
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Chehofff
1636542245
Так, даже более того, из-за того неожиданного лимита Зениту пришлось срочно скидывать Губочана в Динамо. Мне Губо всегда нравился.
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Hektor 84
1636559320
Гена а как же ваши молодые ребята? О которых вы постоянно тарахтите горе эксперты! Как же так? Для чего лимит? Ведь в сборной играть не кому. А как царь переживает что сборная России по футболу давно на олимпиаду не отбиралась! А Гена распыляется что старичков в команду не набрали)))
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фанат джигурды
1636563744
Фалькао и Анжи в одно время хотел приобрести)
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Spirit_78
1636585844
Действительно, был в то время исторический шанс вывести российский футбол на новый уровень, и дело не в одном только Зените. Удивительно, как можно было так мастерски уничтожить клубный футбол?
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