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    Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

    Журналист Геннадий Орлов рассказал о несостоявшихся переходах Радамеля Фалькао и Жоау Моутинью в «Зенит».

    «У Виллаш-Боаша в России был один враг — Виталий Мутко. Фалькао и Моутинью уже почти перешли в «Зенит». Их жeны уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить.

    Но дней за десять вышло постановление, что количество легионеров обрезано. И как Виллаш-Боаш всe время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

    Это было, когда Гарай перешeл. Если бы ещe те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Исторический момент такой. Чуть-чуть «Зениту» не повезло», – сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.11.2021 23:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      kopogr56 58 секунд назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +4586

      TOMSON 59 минут назад

      Вот кому кому, а не Боашу на состав надо было жаловаться.

      Не до не после него такого сильного состава в РПЛ больше не было. У него на скамейке Аршавин с Кержаковым сидели, а он почти без ротации играл и все ныл…

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      Рейтинг: +9245

      playsh 1 час назад

      "Чуть-чуть Зениту не повезло..." Дурак ты,Гена Орлов,для ЛЧ своих ребят готовить надо,а не покупать по всему миру при помощи ГазпромБанды.
      Впервые хочу сказать спасибо товарищу Мутко,хотя он дурачёк сродни тебе,помешать Зениту у него нечаянно получилось.

      2
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      Рейтинг: +29

      Demgel 1 час назад

      Это уже не важно, если бы да кабы.... но вот один вопрос? Фалькао и Моутинью в Зенит тогда слабо верится. Может еще второй но не оба точно. Так то конечно по звучанию состав был бы крутой)

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