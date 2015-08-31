Васильев: «Моутинью остается в «Монако»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Жоао Моутинью в «Зенит».

– Закрыт ли вопрос по продаже Жоао Моутинью в «Зенит»?

– Закрыт. При стольких уходах других игроков мы не можем его сейчас отпустить. Моутинью – мозг нашей команды. Сейчас он травмирован, и нам очень его не хватало и во вчерашнем матче с «ПСЖ», и во встречах квалификации Лиги чемпионов с «Валенсией».

– Готовы ли будете вернуться к переговорам с «Зенитом» по Моутинью в середине или в конце сезона?

– Скорее в конце. Если у игрока будет такое желание.

– Сейчас оно у него было?

– Учитывая, что у нас были контакты с «Зенитом» и другими клубами – да, он был готов уйти.

– Почему переговоры свернулись в июле – из-за 30-40 миллионного ценника в евро, выставленного «Монако»?

– Нет, из-за новой редакции лимита на легионеров в России – «6+5». По цене у нас с «Зенитом» уже была договоренность – не скажу какая. «Зенит» думал, что уйдет Витсель, и на его место хотел приобрести Моутинью. Но этого не случилось, и буквально за несколько дней до принятия системы «6+5», ситуация изменилась.