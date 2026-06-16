«Локомотив» бесплатно отпустил футболиста вопреки желанию Галактионова

«Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Артема Тимофеева.
С 32-летним игроком не продлили контракт, истекающий в конце июня.
Сообщалось, что опорника хотел сохранить главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.
Ожидается, что он присоединится к «Пари НН» на правах свободного агента.
- Тимофеев стоит 600 тысяч евро. Главное достижение в карьере – чемпионство со «Спартаком» в 2017 году.
- «Локомотив» подписал хавбека летом 2024 года, когда у него истек контракт с «Ахматом».
- За два года в «Локо» Тимофеев провел 25 матчей, забил гол, сделал ассист.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»