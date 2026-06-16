«Локомотив» бесплатно отпустил футболиста вопреки желанию Галактионова

«Локомотив» объявил об уходе из клуба полузащитника Артема Тимофеева.

С 32-летним игроком не продлили контракт, истекающий в конце июня.

Сообщалось, что опорника хотел сохранить главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов.

Ожидается, что он присоединится к «Пари НН» на правах свободного агента.