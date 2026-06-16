Агент Голенкова назвал условие трансфера, «Спартак» и «Балтика» интересовались игроком

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова оценил вероятность перехода игрока в другой клуб.

«На сегодняшний день Егор – игрок «Ростова», больше нечего добавить. Если появится клуб, который сможет удовлетворить запросы «Ростова», то Егор рассмотрит вариант смены клуба. Предложение должно устроить «Ростов» в первую очередь», – сказал Талаев.

Сообщалось, что 26-летний Голенков интересен «Спартаку» и «Балтике».