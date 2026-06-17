Лапочкин проанализировал спорное судейское решение в матче Франция – Сенегал

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что судья Алиреза Фагани ошибся в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом.

48-летний иранец не назначил пенальти во 2-м тайме за фол Садио Мане против Килиана Мбаппе.

Фагани не изменил мнение даже после просмотра ВАР.

Этот момент не повлиял на исход матча – французы победили со счетом 3:1.

«Судья не назначил, но это очевидный пенальти – второго мнения быть не может. Странно, что ошибку допустил такой опытный арбитр – он работает не на первом чемпионате мира.

Его решение неправильно изначально – он решил, что Мане сыграл в мяч, поэтому назначил угловой. Но когда тебя пригласили к монитору…

Ты видишь, что Мбаппе на мяче, срезает угол, а судья объясняет, что нападающий инициатор контакта – это сумасшествие. Мане просто прыгает в подкате и правой ногой задевает соперника – очевиднейший пенальти.

Если судья считает, что контакта не было, то нужно было показывать Мбаппе желтую карточку за симуляцию. Если бы это произошло, то все с ума бы сошли.

И это было при счете 0:0… Такой пенальти можно было назначать закрытыми глазами», – сказал Лапочкин.