Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин проанализировал спорное судейское решение в матче Франция – Сенегал

Лапочкин проанализировал спорное судейское решение в матче Франция – Сенегал

17 июня, 01:56
10

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что судья Алиреза Фагани ошибся в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 между Францией и Сенегалом.

  • 48-летний иранец не назначил пенальти во 2-м тайме за фол Садио Мане против Килиана Мбаппе.
  • Фагани не изменил мнение даже после просмотра ВАР.
  • Этот момент не повлиял на исход матча – французы победили со счетом 3:1.

«Судья не назначил, но это очевидный пенальти – второго мнения быть не может. Странно, что ошибку допустил такой опытный арбитр – он работает не на первом чемпионате мира.

Его решение неправильно изначально – он решил, что Мане сыграл в мяч, поэтому назначил угловой. Но когда тебя пригласили к монитору…

Ты видишь, что Мбаппе на мяче, срезает угол, а судья объясняет, что нападающий инициатор контакта – это сумасшествие. Мане просто прыгает в подкате и правой ногой задевает соперника – очевиднейший пенальти.

Если судья считает, что контакта не было, то нужно было показывать Мбаппе желтую карточку за симуляцию. Если бы это произошло, то все с ума бы сошли.

И это было при счете 0:0… Такой пенальти можно было назначать закрытыми глазами», – сказал Лапочкин.

Еще по теме:
Лапочкин объяснил, почему Месси не удалили в матче ЧМ-2026 9
Мнение Лапочкина о пропущенном удалении Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром 13
Лапочкин определил лучшее судейство в российском сезоне 8
Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Сенегал Франция Лапочкин Сергей Фагани Алиреза
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1781651077
Мнение Лапочкина не интересно. Прав он или нет - всё равно. Сколько от него анализов ситуаций было услышано - всегда как надо, так и анализирует. Уверен, если бы по ногам Угальде так какой-нибудь Черников зарядил, то мы бы услышали, что Угальде ещё с утра хотел упасть в штрафной. А если бы Барриос, то чтобы его Лапочкин признал виновным, надо было бы с ногой оторванной прямо к Лапочкину прибежать. Да и то сказал бы, что в мяч то Барриос сыграл и это было явно видно. Не смешите уже, Матч ТВ - пригласите кого-нибудь заслуживающего доверие.
Ответить
алдан2014
1781651241
Лапочкин,этим всё сказано. Чел всегда искал своё. Ноль
Ответить
ySS
1781653008
Лапочкины из РПЛ уже кучу пенальти наставили бы в матчах ЧМ
Ответить
Baggio1986
1781671452
Не было там пенальти
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1781673397
Не было пендаля,лягушонок сам своей кривой ногой зацепился
Ответить
rash1959
1781673799
лапка, ты бы в своём чемпионате так рассуждал.
Ответить
zigbert
1781674742
Если для Лапочкина все ясно то на самом деле очень сложный для судейства эпизод,который повторяли несколько раз и полной уверенности в назначении пенальти все же нет.
Ответить
FFR
1781677129
Вот бл...дь уровень российских судьей... Смотрите внимательно, Мане в подкате не касается Мбаппе, а затем уже Мбаппе перепрыгивая соперника задевает его. Да, контакт был, но не Мане его совершил.
Ответить
Hector вернулся
1781687946
Судейка болотного рфс
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
12
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
Названы сроки восстановления игрока, получившего переломы в матче ЧМ-2026
13:44
1
40-летний вратарь Кабо-Верде может рассмотреть вариант с клубом из России
12:51
5
ВидеоВедущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась за фейк
11:42
3
Бывший тренер Роналду в «Аль-Насре» может возглавить сборную Португалии
11:05
Коэффициенты букмекеров на матч: Германия – Кот-д'Ивуар 20 июня 2026 года
10:34
Коэффициенты букмекеров на матч: Нидерланды – Швеция 20 июня 2026 года
10:33
Аленичев объяснил, почему Месси индивидуально сильнее Роналду
10:23
2
Тренер Канады оценил разгром Катара со счетом 6:0
10:10
Агент Барбоза: «Мартинес боится заменой нанести Роналду психологическую травму»
09:48
3
Где смотреть матч Германия – Кот-д'Ивуар: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:35
Где смотреть матч Нидерланды – Швеция: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:30
Где смотреть матч Турция – Парагвай: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:28
Игрок сборной Канады догнал Месси в споре бомбардиров ЧМ-2026
09:27
1
Где смотреть матч Бразилия – Гаити: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:25
Где смотреть матч Шотландия – Марокко: во сколько прямая трансляция 20 июня 2026
09:23
Аленичев назвал Роналду «якорем»: «Его игра начинает раздражать»
09:15
Коэффициенты букмекеров на матч: Турция – Парагвай 20 июня 2026 года
09:10
Коэффициенты букмекеров на матч: Бразилия – Гаити 20 июня 2026 года
09:08
Коэффициенты букмекеров на матч: Шотландия – Марокко 20 июня 2026 года
09:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 