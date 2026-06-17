Мбаппе прокомментировал победу Франции в первом матче ЧМ-2026

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился эмоциями после выигранного матча с Сенегалом в первом туре группового этапа ЧМ-2026.

Французы победили со счетом 3:1.

Мбаппе отличился на 66-й и 96-й минутах.

Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Думаю, мы еще не набрали ход. Но всегда приятно начинать турнир [с победы]. Это придает немного душевного спокойствия.

Хотя на чемпионате мира невозможно чувствовать себя по-настоящему спокойно. На примере других команд мы убедились, что начать с победы сложно.

Все знают, что чемпионат мира – это особенное событие, все хотят победить и создать хорошее впечатление. Сегодняшний матч был непростым. Мы знаем, что можем забить в любой момент, и это помогает.

Нет смысла мстить за критику. Если бы я играл для того, чтобы заставить замолчать всех, кто меня критикует, мне пришлось бы играть до 80 лет.

Я играю, чтобы творить историю своей страны и помочь своей команде выиграть чемпионат мира.

Это только первый матч в группе. Люди могут увлекаться и критиковать, а мы должны сохранять спокойствие», – сказал Мбаппе.