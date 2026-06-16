«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили

«Краснодар» заинтересован в вингере «Индепендьенте» Максимилиане Гутьерресе.

«Быки» предложили за игрока 8 миллионов долларов.

«Индепендьенте» отклонил предложение «Краснодара». После вычета налогов от предложения «быков» осталось бы только 6 миллионов. При этом аргентинский клуб владеет 50 процентами прав на игрока. Сообщается, что в итоге он получил бы лишь 1 миллион. «Индепендьенте» хочет получить за трансфер Гутьерреса 10 миллионов долларов чистой прибыли.

Приоритетным вариантом для «Краснодара» является неназванный уругвайский игрок атаки, который попросил время до 17 июня для завершения сделки. Если его переход сорвется, «быки» могут возобновить попытки заполучить Гутьерреса.