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«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили

16 июня, 11:59
5

«Краснодар» заинтересован в вингере «Индепендьенте» Максимилиане Гутьерресе.

«Быки» предложили за игрока 8 миллионов долларов.

«Индепендьенте» отклонил предложение «Краснодара». После вычета налогов от предложения «быков» осталось бы только 6 миллионов. При этом аргентинский клуб владеет 50 процентами прав на игрока. Сообщается, что в итоге он получил бы лишь 1 миллион. «Индепендьенте» хочет получить за трансфер Гутьерреса 10 миллионов долларов чистой прибыли.

Приоритетным вариантом для «Краснодара» является неназванный уругвайский игрок атаки, который попросил время до 17 июня для завершения сделки. Если его переход сорвется, «быки» могут возобновить попытки заполучить Гутьерреса.

  • 22-летний Гутьеррес провел 7 матчей за сборную Чили, забил 2 гола.
  • В «Индепендьенте» он выступает на правах аренды из «Уачипато».
  • В этом году Гутьеррес провел в сумме 14 матчей за оба клуба, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.

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Источник: страница Матиаса Мартинеса в соцсети X
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Краснодар Индепендьенте Уачипато Maximiliano Gutiérrez
Комментарии (5)
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Император 1
1781602791
Ещё одного воспитанника возвращают)
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Чермындыр
1781605233
Не совсем ясно, как 50% от 6кк трансформировались в 1кк
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Foxitkuban
1781615651
Какая странная математика...
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