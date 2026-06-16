Ленини из «Краснодара» прокомментировал ничью Кабо-Верде со сборной Испании

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался после дебюта на чемпионате мира.

Игрок «Краснодара» сыграл с Испанией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026.

Он провел на поле все 90 минут.

Сборная Кабо-Верде сенсационно не проиграла – 0:0.

– Можете ли описать свои чувства после ничьей с Испанией? Что это такое – впервые приехать на чемпионат мира и сыграть вничью с одним из главных фаворитов, действующим чемпионом Европы?

– Это один из лучших дней в моей жизни. Никогда не думал, что окажусь в такой день в таком месте. Но горжусь собой и нашей командой. Особенно командой. Мы проделали хорошую работу, а теперь хотим большего.

Хочу поблагодарить наш народ, наших болельщиков. Мы очень рады и готовы двигаться дальше. Это был чрезвычайно трудный матч, но, думаю, мы снова показали нашу сущность – способность жертвовать собой, стойкость и упорство. Поэтому сейчас мы счастливы.

– Насколько велики шансы попасть в плей-офф? Скорее всего, победы над Саудовской Аравией для этого теперь будет достаточно.

– Думаю, что все возможно. У нас хороший результат в матче с Испанией и позитивный настрой. Остается только работать и делать все, что нужно от нас.

– Как можно не испытывать страха перед Испанией? Как вы готовились к этой игре, отчего смогли быть так отмобилизованны и организованны?

– Все идет от головы, и это было в нашем сознании. Перед матчем все были, с одной стороны, счастливыми, с другой – сфокусированными. Каждый хотел победить.

Мы хотели показать миру, что такое Кабо-Верде. Сделали это, и теперь должны это ощущение сохранять. Мы продолжим быть сконцентрированными на работе и идти дальше.